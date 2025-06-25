«Черноморец» остался без главного тренера

«Черноморец» из Первой лиги объявил об уходе главного тренера Олега Василенко.

«Стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Олег Петрович возглавил «Черноморец» перед восьмым туром минувшего чемпионата. По итогам сезона команда завоевала бронзовые медали первенства.

Благодарим Олега Василенко, Сергея Омельянчука, Игоря Лебеденко и Константина Синеокова за профессионализм и высокую самоотдачу.

Спасибо за работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – написали новороссийцы.