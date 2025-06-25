«Черноморец» остался без главного тренера

«Черноморец» из Первой лиги объявил об уходе главного тренера Олега Василенко.
«Стороны договорились о прекращении сотрудничества.
Олег Петрович возглавил «Черноморец» перед восьмым туром минувшего чемпионата. По итогам сезона команда завоевала бронзовые медали первенства.
Благодарим Олега Василенко, Сергея Омельянчука, Игоря Лебеденко и Константина Синеокова за профессионализм и высокую самоотдачу.
Спасибо за работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – написали новороссийцы.
- «Черноморец» по итогам минувшего сезона Первой лиги финишировал в зоне переходных матчей.
- Новороссийцы не получили лицензию на РПЛ, поэтому до стыков допущены не были.
- Команду уже покинул ряд игроков.
Источник: телеграм-канал «Черноморца»