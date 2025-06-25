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«Черноморец» остался без главного тренера

Сегодня, 15:49

«Черноморец» из Первой лиги объявил об уходе главного тренера Олега Василенко.

«Стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Олег Петрович возглавил «Черноморец» перед восьмым туром минувшего чемпионата. По итогам сезона команда завоевала бронзовые медали первенства.

Благодарим Олега Василенко, Сергея Омельянчука, Игоря Лебеденко и Константина Синеокова за профессионализм и высокую самоотдачу.

Спасибо за работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – написали новороссийцы.

  • «Черноморец» по итогам минувшего сезона Первой лиги финишировал в зоне переходных матчей.
  • Новороссийцы не получили лицензию на РПЛ, поэтому до стыков допущены не были.
  • Команду уже покинул ряд игроков.

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Источник: телеграм-канал «Черноморца»
Россия. Первая лига Черноморец Василенко Олег
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