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  • Тареми сообщил партнерам по «Интеру» о своем положении в Иране

Тареми сообщил партнерам по «Интеру» о своем положении в Иране

Сегодня, 00:38

Застрявший в Иране нападающий «Интера» Мехди Тареми смог покинуть Тегеран.

Он проехал более тысячи километров на автомобиле и сейчас находится в родном Бушире.

Там футболист воссоединился с членами своей семьи и вышел на связь с клубом.

Тареми сообщил партнерам по «Интеру», главному тренеру Кристиану Киву и менеджеру Маттео Тальякарне, что он в безопасности и находится вдали от взрывов.

Форвард тренируется самостоятельно, однако его участие в клубном чемпионате мира маловероятно.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Клубный чемпионат мира Интер Тареми Мехди
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