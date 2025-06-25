Тареми сообщил партнерам по «Интеру» о своем положении в Иране

Застрявший в Иране нападающий «Интера» Мехди Тареми смог покинуть Тегеран.

Он проехал более тысячи километров на автомобиле и сейчас находится в родном Бушире.

Там футболист воссоединился с членами своей семьи и вышел на связь с клубом.

Тареми сообщил партнерам по «Интеру», главному тренеру Кристиану Киву и менеджеру Маттео Тальякарне, что он в безопасности и находится вдали от взрывов.

Форвард тренируется самостоятельно, однако его участие в клубном чемпионате мира маловероятно.