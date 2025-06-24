Орещук раскрыл истинную причину обиды Николича на ЦСКА

Агент Роман Орещук объяснил, что заставило главного тренера Марко Николича покинуть ЦСКА.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Николича занял 3-е место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.

АЕК в этом сезоне выступит в Лиге конференций, где начнет выступления со 2-го отборочного раунда.

Николича в ЦСКА сменил швейцарец Фабио Челестини.

«Я разговаривал с Марко лично, я давно его знаю. Марко немножко зацепило то, что он пошeл на понижение, на 10% от суммы контракта первого года… Марко попросил убрать пункты, где клуб может с ним разорвать контракт в одностороннем порядке при определeнной позиции…

Это было ещe до суперфинала Кубка. Он идeт на понижение, а клуб убирает цифры, которые стоят в одностороннем порядке. И когда переподписали Станковича… Марко сидел ждал этот контракт с этими цифрами, ему так никто его и не прислал…» – сказал Орещук.