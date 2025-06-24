Григорян объяснил назначение Челестини в ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян сказал, что не видит ничего плохого в приглашении иностранца на пост главного тренера ЦСКА. На прошлой неделе армейский клуб объявил о назначении Фабио Челестини.

– Я за объективное приглашение в определенный клуб тренера, который может добиться результата. А уж иностранец он или российский специалист – это не имеет значения.

Что касается ЦСКА. После Николича однозначно нужен был тренер, который также может не просто вдохновить новой идеей, но и реализовать ее. Назовите мне российских тренеров, которые смогли бы также привнести нечто еще более эффектное в игру команды.

– Черчесов?

– Не знаю. Я думаю, Челестини будет очень сложно. Мы понимаем, что он будет перестраивать формацию, а это совершенно новые требования.

Игроки ЦСКА закончили сезон на великолепном эмоциональном фоне, почувствовали новые роли. А сейчас очень сложное перестроение идет.