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Григорян объяснил назначение Челестини в ЦСКА

Сегодня, 09:31

Российский тренер Александр Григорян сказал, что не видит ничего плохого в приглашении иностранца на пост главного тренера ЦСКА. На прошлой неделе армейский клуб объявил о назначении Фабио Челестини.

– Я за объективное приглашение в определенный клуб тренера, который может добиться результата. А уж иностранец он или российский специалист – это не имеет значения.

Что касается ЦСКА. После Николича однозначно нужен был тренер, который также может не просто вдохновить новой идеей, но и реализовать ее. Назовите мне российских тренеров, которые смогли бы также привнести нечто еще более эффектное в игру команды.

– Черчесов?

– Не знаю. Я думаю, Челестини будет очень сложно. Мы понимаем, что он будет перестраивать формацию, а это совершенно новые требования.

Игроки ЦСКА закончили сезон на великолепном эмоциональном фоне, почувствовали новые роли. А сейчас очень сложное перестроение идет.

  • В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича занял третье место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России. В июне серб перешел в греческий АЕК.
  • 49‑летним швейцарец Челестини подписал с ЦСКА контракт по схеме «2+1».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Григорян Александр Николич Марко Челестини Фабио
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