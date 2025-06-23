Карпин ответил, сможет ли Осипенко закрыть Месси

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном товарищеском матче с Аргентиной.
«Если это случится, будет великолепно.
Как закрыть Месси, не знает никто. Ни в сборной Франции, ни в сборной Испании. Никто не знает, как закрыть топового Месси.
При чем здесь Осипенко? А может, и не надо [закрывать Месси]», – заявил Карпин.
- Сообщалось, что действующие чемпионы мира согласились на матч в «Лужниках».
- Он может состояться в период с 10 по 18 ноября 2025 года.
- В РФС отрицают наличие такой договоренности.
Источник: ТАСС