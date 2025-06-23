Карпин ответил, сможет ли Осипенко закрыть Месси

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном товарищеском матче с Аргентиной.

«Если это случится, будет великолепно.

Как закрыть Месси, не знает никто. Ни в сборной Франции, ни в сборной Испании. Никто не знает, как закрыть топового Месси.

При чем здесь Осипенко? А может, и не надо [закрывать Месси]», – заявил Карпин.