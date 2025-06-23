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Генсек РФС дал совет украинцам

Сегодня, 18:31
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о попытке украинцев сорвать товарищеский матч между сборными России и Чили.

  • Сообщалось, что игра может пройти в ноябре 2025 года.
  • Консульство Украины в Сантьяго потребовало пересмотреть решение и избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией.

«Считаю, что заниматься нужно развитием футбола в своей стране, а не смотреть, что происходит у соседей.

Тогда и не будут прокатывать на выборах в исполком УЕФА, как это случилось с украинским кандидатом.

Если говорить о проведении товарищеских матчей, то мы ведем переговоры со многими федерациями, в том числе с чилийской.

При этом придерживаемся практики анонсировать конкретные встречи только после подписания официального контракта», – заявил Митрофанов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Чили Украина Митрофанов Максим
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Комментарии (1)
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Mirak92
1750694262
Эй генсек, на наше развитие футбола глянь, вроде никто не мешает. Ах да, забыл все деньги на развитие вы своим голодающим семьям пилите, как же так если у вас будет 3 особняка, а не 4. Люблю страну, по народу, но государство у нас... Советчики и пидо.сы
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