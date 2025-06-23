Генсек РФС дал совет украинцам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о попытке украинцев сорвать товарищеский матч между сборными России и Чили.

Сообщалось, что игра может пройти в ноябре 2025 года.

Консульство Украины в Сантьяго потребовало пересмотреть решение и избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией.

«Считаю, что заниматься нужно развитием футбола в своей стране, а не смотреть, что происходит у соседей.

Тогда и не будут прокатывать на выборах в исполком УЕФА, как это случилось с украинским кандидатом.

Если говорить о проведении товарищеских матчей, то мы ведем переговоры со многими федерациями, в том числе с чилийской.

При этом придерживаемся практики анонсировать конкретные встречи только после подписания официального контракта», – заявил Митрофанов.