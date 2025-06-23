Канчельскис: «Аршавин мог получше использовать свой талант»

Андрей Канчельскис не считает Андрея Аршавина лучшим игроком в современной истории российского футбола.

«Аршавин не реализовал полностью свой потенциал. Он талантливый футболист, но полностью свой талант не развил.

Он был маленького роста, юркий, неприятный для защитников, которых он в той же Англии повозил.

Молодцы его первые тренеры, кто его рассмотрел. Но он мог показать и больше. Но нельзя говорить, что Аршавин самый талантливый и один такой. Он мог получше использовать свой талант.

В России было много талантливых футболистов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Колыванов, Радимов, Добровольский, Харин, Карпин, Жирков, несмотря на странный переход в «Анжи», и Акинфеев, хотя он никуда не уезжал.

Конечно, Аршавин к ним относится, но про него говорят, потому что он неплохо играл в «Арсенале». Если бы он играл только в «Зените», то про него никто бы не говорил. Но неправильно говорить, что только Аршавин талантливый», – заявил Канчельскис.