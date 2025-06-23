Григорян оценил багаж Николича для нового тренера ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал высказался о состоянии ЦСКА. В межсезонье в команде сменился главный тренер – место Марко Николича занял Фабио Челестини.

«Николич дал новую идею и великолепно ее реализовал. В эту идею поверили ребята, и, конечно, новый главный тренер будет играть в другой футбол, потому что будет использоваться совершенно другая игровая формация и другие игровые принципы.

ЦСКА нужна еще одна «восьмерка», потому что Ваня Обляков должен играть атакующего полузащитника, и, наверное, еще один более мастеровитый нападающий.

С каким багажом ЦСКА достается достается новому главному тренеру? С отличным», – сказал Григорян.