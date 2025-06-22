Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Гурцкая сказал, кто может заменить Семака в «Зените»

Сегодня, 13:53
6

Агент Тимур Гурцкая сказал, есть ли российский специалист, способный заменить Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Конечно, есть замена. Было бы круто, если бы они перехватили сейчас Слуцкого. Это для них было бы сильным решением. Или если бы полгода назад перехватили Карпина. Если мы говорим о русских тренерах, то такого уровня сейчас мало специалистов. Мне кажется, и Черчесов даст им больше, чем сегодняшний Семак.

Серьезно! Если придет Черчесов, он даст «Зениту» больше. Вот увидишь – мы будем говорить в декабре, и «Зенит» не будет производить впечатления, даже купив 35-миллионных футболистов», – сказал Гурцкая.

  • «Зенит» занял 2-е место в этом сезоне. Петербургский клуб выиграл предыдущие 6 чемпионатов России.
  • 49-летний Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

Еще по теме:
Канчельскис – о Соболеве: «Пошeл в «Зенит» за медалями и деньгами, предстоящий сезон для него показательный» 2
«Ростов» подписал защитника «Зенита»
Агент Барбоза сказал, может ли «Зенит» купить Головина 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Шанхай Шэньхуа Зенит Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Карпин Валерий Семак Сергей Гурцкая Тимур
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1750590037
чё он несёт? позорит фамилию! следующий тренер будет португалоговорящим. не удивлюсь, если выпишут моуриньо из фенербахчи. какой нахер усатый? какой нахер слуцкий? хотя, последний имеет некоторый опыт работы с бразильскими футболистами.
Ответить
subbotaspartak
1750590049
О чём бы она не говорила, Мило.
Ответить
власик
1750590950
херню вы несете, тов. Агент! В России со времен лобановского тренеров как не было,так и нет.НУ НЕ ФУТБОЛЬНАЯ Я (Россия)! Лопухнулся Миллер с семаком и медведевым очень сильно. И пчелы и мед гавно. Нужно косить взор в европу. Иначе 100- летие не праздником, а позором будет.Хотя зенит и так который год в анусе
Ответить
да помойка, да позор
1750592133
чудная ты гурцкая, что то штопает, а что и сама не знает
Ответить
...уефан
1750595983
...кайтесь, грешники во смраде да грехе огульном рождённые! Ибо спасение, чрез муки очищения токмо! "Стас Нерукотворный" кормчим вам будет, с ним и спасение обрящите!...
Ответить
Главные новости
Канчельскис – о Соболеве: «Пошeл в «Зенит» за медалями и деньгами, предстоящий сезон для него показательный»
16:14
2
«Шэньхуа» Слуцкого победил «Порт» в шанхайском дерби в Кубке
16:05
1
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Я побывал у Лички — его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое»
15:53
3
Фото«Ростов» продлил контракт с полузащитником основного состава
15:39
«Спартак» заинтересован в полузащитнике сборной Марокко
15:33
Фото«Ростов» подписал защитника «Зенита»
15:17
Агент Барбоза сказал, может ли «Зенит» купить Головина
15:05
1
В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге
14:57
1
Карпин сказал, сколько времени нужно играть в «Спартаке», чтобы считаться спартаковцем
14:44
2
Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги
14:01
Все новости
Все новости
Фото«Ростов» подписал защитника «Зенита»
15:17
Агент Барбоза сказал, может ли «Зенит» купить Головина
15:05
1
Карпин сказал, сколько времени нужно играть в «Спартаке», чтобы считаться спартаковцем
14:44
2
Аршавин сказал, как может начать тренерскую карьеру
14:20
2
Гурцкая сказал, кто может заменить Семака в «Зените»
13:53
6
Пьянич уйдет из ЦСКА: названы причины
13:42
7
Фото«Ахмат» подписал четвертого новичка
13:34
«Спартак» ищет новый клуб для защитника
13:22
7
Аршавин сказал, есть ли среди российских футболистов его преемники в игре
13:06
1
Сычев – об игре «Спартака» со Станковичем: «От сезона есть осадочек»
12:55
1
Стал известен размер зарплаты новичка «Торпедо»
12:47
Фото«Ростов» арендовал игрока «Зенита»
12:29
4
Бывший тренер «Спартака» и «Динамо» рассказал об иерархии московских клубов
12:21
3
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
11:53
Карпин оценил перспективы Захаряна в «Сосьедаде»
11:34
2
Агенты Челестини высказались о переговорах с ЦСКА
11:20
Аршавин рассказал, чем занимается в «Зените»
11:14
12
Клубы Южной Америки заинтересованы в защитнике «Динамо»
11:00
«Локомотив» заинтересовался игроком сборной Буркина-Фасо
10:10
1
Черчесов высказался о желании Дзюбы стать тренером
09:57
1
«Зенит» может сыграть товарищеский матч с европейским клубом
09:52
6
Форвард ЦСКА может перейти в другой клуб РПЛ
09:38
1
Агент Дзюбы сказал, закончит ли игрок карьеру после сезона-2025/26
09:24
1
Карпин назвал свою задачу в «Динамо»
09:10
5
Ташуев рассказал, как мог возглавить клуб Лиги 1
08:50
Медведев одним словом ответил на вопрос о Жедсоне
08:36
8
«Торпедо» в 1-м матче после заключения руководства под стражу не смогло победить команду Первой лиги
00:15
1
«Да откуда я знаю?»: Карпин высказался на тему своей зарплаты
00:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 