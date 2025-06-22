Гурцкая сказал, кто может заменить Семака в «Зените»

Агент Тимур Гурцкая сказал, есть ли российский специалист, способный заменить Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Конечно, есть замена. Было бы круто, если бы они перехватили сейчас Слуцкого. Это для них было бы сильным решением. Или если бы полгода назад перехватили Карпина. Если мы говорим о русских тренерах, то такого уровня сейчас мало специалистов. Мне кажется, и Черчесов даст им больше, чем сегодняшний Семак.

Серьезно! Если придет Черчесов, он даст «Зениту» больше. Вот увидишь – мы будем говорить в декабре, и «Зенит» не будет производить впечатления, даже купив 35-миллионных футболистов», – сказал Гурцкая.