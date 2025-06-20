Раскрыты суммы и список матчей, перед которыми руководители «Торпедо» пытались подкупить судью

Инсайдер Иван Карпов узнал подробности уголовного дела в отношении руководителей «Торпедо».

«Леонид Соболев и Валерий Скородумов обещали арбитру Максиму Перезве 6 миллионов рублей + бонусы за победу «Торпедо» в трех матчах ФНЛ: по 1,5 миллиона судья из Московской области получил бы в случае выигрыша автозаводцев у «Родины» и «Шинника» в 25-м (0:0) и 32-м турах (1:0) (+250 тысяч за каждый пенальти или удаление в составе соперника) + 3 миллиона за триумф над «Уралом» в 29-м туре (+500 тысяч при тех же условиях – 1:1).

Началось все с того, что Перезва обратился в правоохранительные органы с заявлением, что совладелец и гендир «Торпедо» Соболев и Скородумов предложили ему взятку за манипуляцию исходом матчей в Первой лиге.

В рамках разработки этого дела Управлением по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России был проведен оперативный эксперимент, где фиксировались встречи сторон и передача денег. Затем был произведен арест. Возбуждено уголовное дело по статье 184 УК РФ.

Судя по всему, эта история закончится в разы быстрее, чем дело «Чайки». И, скорее всего, для обоих фигурантов оно завершится реальным тюремным сроком», – написал Карпов.