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  • Раскрыты суммы и список матчей, перед которыми руководители «Торпедо» пытались подкупить судью

Раскрыты суммы и список матчей, перед которыми руководители «Торпедо» пытались подкупить судью

Сегодня, 18:04
28

Инсайдер Иван Карпов узнал подробности уголовного дела в отношении руководителей «Торпедо».

«Леонид Соболев и Валерий Скородумов обещали арбитру Максиму Перезве 6 миллионов рублей + бонусы за победу «Торпедо» в трех матчах ФНЛ: по 1,5 миллиона судья из Московской области получил бы в случае выигрыша автозаводцев у «Родины» и «Шинника» в 25-м (0:0) и 32-м турах (1:0) (+250 тысяч за каждый пенальти или удаление в составе соперника) + 3 миллиона за триумф над «Уралом» в 29-м туре (+500 тысяч при тех же условиях – 1:1).

Началось все с того, что Перезва обратился в правоохранительные органы с заявлением, что совладелец и гендир «Торпедо» Соболев и Скородумов предложили ему взятку за манипуляцию исходом матчей в Первой лиге.

В рамках разработки этого дела Управлением по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России был проведен оперативный эксперимент, где фиксировались встречи сторон и передача денег. Затем был произведен арест. Возбуждено уголовное дело по статье 184 УК РФ.

Судя по всему, эта история закончится в разы быстрее, чем дело «Чайки». И, скорее всего, для обоих фигурантов оно завершится реальным тюремным сроком», – написал Карпов.

  • «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 2 года.
  • Выступление клуба в сезоне оказалось под вопросом.
  • Заменить «Торпедо» в РПЛ может «Оренбург».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Торпедо Родина Шинник Перезва Максим
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Комментарии (31)
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francevichmix
1750432491
Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «платиновый прогноз сервис». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
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Круче чем вареные яица
1750432650
Это копейки, в сравнении с тем, что выплачивает спартак судьям.
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кайрос
1750432761
Мало давали. Перезва в три раза больше требовал. Ему отказали в грубой форме.Перезва обиделся и настучал.Гы гы
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Тинез Розоп
1750434117
Наймите водолазов. На дне Невы у Карася норка, а в ней бочка…( с надписью Газпром)
Ответить
Городовой
1750434412
Суки, вообще страх потеряли. А ведь это Торпедо с его историей, легендами, ветеранами, честными болельщиками. На них этот позор ложится. Что им делать? Слушать шакалий вой адвокатов о том что это "подстава, враги, они не понимали"? На дыбу козлов!
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АЛЕКС 58
1750434735
А почему этот Презва молчал до сих пор?
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zigbert
1750439631
Неужели руководители команды могут так низко пасть?
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Skull_Boy
1750440554
Торпедо 3,14зда
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Foran
1750441107
Вот уж не думала, что матч на точный счет зайдет. Сначала сомневалась, но все-таки решила рискнуть. Представляете, когда я смотрела трансляцию, сложилось впечатление, что игроки команд целенаправленно идут на результат. Вот в каком матче можно увидеть три автогола. В итоге точный счет совпал. Сегодня продолжаю вести статистику. https://vk.com/summermount
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