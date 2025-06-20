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  • Черчесов – о решениях в российском футболе: «Абаскалю, который ничего не выиграл, в «Спартаке» подняли зарплату»

Черчесов – о решениях в российском футболе: «Абаскалю, который ничего не выиграл, в «Спартаке» подняли зарплату»

Сегодня, 10:05
4

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отличиях в отношении к футболу в России и Европе.

– Мы сильно далеко от европейского футбола, мышления?

– Часто журналисты говорят: «А вон там». А что там, могут немногие сказать. Условный Карпин может сказать, во что он играл. Никифоров, Онопко, Юран, Шалимов, Корнеев. Мы знаем, как там функционирует футбол.

– Пропасть сильная или еe вообще нет?

– Пропасти нет вообще никакой. Она больше проявляется в принятии футбольных решений. Когда я подписывал контракт с «Ференцварошем», моему тренерскому штабу рассказали, какие задачи нужно решить. Мы подписали контракт на полтора года с опцией продления на один год. Пришла по почте бумага, что клуб эту опцию активирует. Всe, тема закрыта.

Мне не переплачивали, всe в соответствии с договором. Никто с транспарантами не выходил – «дайте Черчесову пять лет контракта».

В России абсолютно иная ситуация. Тот же Абаскаль, который ничего не выиграл – ему подняли зарплату в «Спартаке». Если клубу удаeтся одержать громкую победу, за этим следует эмоциональное решение. Как итог – где сейчас Абаскаль? В моeм понимании необходимо правильно смотреть на ситуации, а не играть в ромашку – люблю или не люблю.

  • Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
  • 36-летний испанец выиграл с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
  • 61-летний Станислав Черчесов в ходе тренерской карьеры возглавлял австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Атлетико Сан-Луис Спартак Черчесов Станислав Абаскаль Гильермо
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Комментарии (4)
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FWSPM
1750405530
После того как гаспрем в Москве 3-0 отодрали я бы тоже ему зарплату поднял
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Интерес
1750405865
Абыдна-да...
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ПалкоВводецъ007
1750413796
В срамтаке денег, как у пьяного махорки. Разбрасывают направо и налево бабло за неликвид. Гыгыгы
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andr45
1750418663
А что в России выиграл Черчесов?) Абаскаль же поднял «Спартак» с ДЕСЯТОГО места на ТРЕТЬЕ) И это в условия всеобщей ненависти, проклятий и оскорблений со стороны, так называемой, футбольной «обчественности», начиная от никчемушников-експертов типа Корнеева, Радимова и прочей мрази, и до грязных щелкоперов типа Егорова. Более того, Абаскаль единственный тренер, на жизнь которого покушались прямо на футбольном матче.
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