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  • В Бразилии сообщили, из-за чего может сорваться переход Жерсона в «Зенит»

В Бразилии сообщили, из-за чего может сорваться переход Жерсона в «Зенит»

Сегодня, 12:48
1

Трансфер полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» может не состояться по двум причинам.

Во-первых, бразильский клуб сомневается, что им выплатят сразу 25 миллионов евро. Это главное условие для сделки.

Во-вторых, сам игрок сомневается в целесообразности перехода. Его очень критикуют за рассмотрение предложения из России.

  • Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
  • Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
  • Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за бразильца 25 миллионов евро + бонусы.

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Источник: Bolavip
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (1)
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FIA2507
1750327890
АбАржаться! Две причины не перехода: не могут заплатить деньги и игрок сам не хочет переходить! А какая тогда причина перехода?
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