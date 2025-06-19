В Бразилии сообщили, из-за чего может сорваться переход Жерсона в «Зенит»

Трансфер полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» может не состояться по двум причинам.
Во-первых, бразильский клуб сомневается, что им выплатят сразу 25 миллионов евро. Это главное условие для сделки.
Во-вторых, сам игрок сомневается в целесообразности перехода. Его очень критикуют за рассмотрение предложения из России.
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
- Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за бразильца 25 миллионов евро + бонусы.
Источник: Bolavip