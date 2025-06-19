В Бразилии сообщили, из-за чего может сорваться переход Жерсона в «Зенит»

Трансфер полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» может не состояться по двум причинам.

Во-первых, бразильский клуб сомневается, что им выплатят сразу 25 миллионов евро. Это главное условие для сделки.

Во-вторых, сам игрок сомневается в целесообразности перехода. Его очень критикуют за рассмотрение предложения из России.