В «Зените» раскрыли подробности сорвавшихся переходов Осипенко и Даку

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о нескольких летних трансферах, которые клубу не удалось оформить.
– В «Динамо» заявили, что при переговорах по Осипенко, они попросили вас не вмешиваться в это. Было ли такое?
– Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать.
– Многие ждали, что «Ростов» покинет большое количество футболистов. А «Зенит» проявлял интерес к кому-то кроме Осипенко?
– Там играют наши воспитанники. Трансферное окно закроется еще нескоро. Итоги подводить рано.
– Пока у «Зенита» нет подписаний. Пишут, якобы сорвался трансфер Жерсона.
– Жерсон не сорвался.
– Про Даку вы вчера сказали, что трансфера не будет. Почему так сложно ведутся переговоры?
– Переговоры вообще дело непростое. Одно дело переговоры между клубами, а другое – с игроком и его представителем.
В данном случае не удалось согласовать личные условия. А они включают не только финансовый аспект.
- «Зенит» в сезоне-2024/25 финишировал на 2-м месте в РПЛ и не выиграл Кубок.
- За прошедший год клуб потратил на трансферы более 77 млн евро.