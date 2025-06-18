В «Зените» раскрыли подробности сорвавшихся переходов Осипенко и Даку

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о нескольких летних трансферах, которые клубу не удалось оформить.

– В «Динамо» заявили, что при переговорах по Осипенко, они попросили вас не вмешиваться в это. Было ли такое?

– Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать.

– Многие ждали, что «Ростов» покинет большое количество футболистов. А «Зенит» проявлял интерес к кому-то кроме Осипенко?

– Там играют наши воспитанники. Трансферное окно закроется еще нескоро. Итоги подводить рано.

– Пока у «Зенита» нет подписаний. Пишут, якобы сорвался трансфер Жерсона.

– Жерсон не сорвался.

– Про Даку вы вчера сказали, что трансфера не будет. Почему так сложно ведутся переговоры?

– Переговоры вообще дело непростое. Одно дело переговоры между клубами, а другое – с игроком и его представителем.

В данном случае не удалось согласовать личные условия. А они включают не только финансовый аспект.