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  • В «Зените» раскрыли подробности сорвавшихся переходов Осипенко и Даку

В «Зените» раскрыли подробности сорвавшихся переходов Осипенко и Даку

Вчера, 18:45
4

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о нескольких летних трансферах, которые клубу не удалось оформить.

– В «Динамо» заявили, что при переговорах по Осипенко, они попросили вас не вмешиваться в это. Было ли такое?

– Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать.

– Многие ждали, что «Ростов» покинет большое количество футболистов. А «Зенит» проявлял интерес к кому-то кроме Осипенко?

– Там играют наши воспитанники. Трансферное окно закроется еще нескоро. Итоги подводить рано.

– Пока у «Зенита» нет подписаний. Пишут, якобы сорвался трансфер Жерсона.

– Жерсон не сорвался.

– Про Даку вы вчера сказали, что трансфера не будет. Почему так сложно ведутся переговоры?

– Переговоры вообще дело непростое. Одно дело переговоры между клубами, а другое – с игроком и его представителем.

В данном случае не удалось согласовать личные условия. А они включают не только финансовый аспект.

  • «Зенит» в сезоне-2024/25 финишировал на 2-м месте в РПЛ и не выиграл Кубок.
  • За прошедший год клуб потратил на трансферы более 77 млн евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Фламенго Динамо Зенит Осипенко Максим Жерсон Даку Мирлинд Медведев Александр
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Комментарии (4)
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Garrincha58
1750266182
в команде игроков на два с половиной состава, а им всё мало
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alefreddy
1750266857
не удается всех лучших скупить
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