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  • Черчесов – о словах Канчельскиса про купленные победы России на ЧМ-2018: «Дайте ему мой номер»

Черчесов – о словах Канчельскиса про купленные победы России на ЧМ-2018: «Дайте ему мой номер»

Вчера, 18:14
11

Станислав Черчесов отреагировал на скандальное заявление Андрея Канчельскиса.

  • В 2023 году Канчельскис поставил под сомнение результат сборной России на ЧМ-2018.
  • «Мы играли домашний чемпионат мира. Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?» – сказал тогда Андрей.

«Я не слышал, чтобы он так при мне сказал. Может, кто-то что-то перепутал, а его подставили.

Во-первых, Андрей был реально большим футболистом, мы вместе в сборной играли. Надо ему отдать должное – он всегда на максимуме работал.

И случайных футболистов в «Манчестер Юнайтед» не бывает. Однажды я, кстати, разговаривал с Фергюсоном. Просто так в «Юнайтед» никто не играет, поэтому это великий футболист, который, еще раз повторяю, говорил или не говорил, у меня никогда с ним проблем не было, вообще никогда. Так что я не знаю.

Пожалуйста, дайте ему мой номер. Мы все обсудим. Я не знаю, сказал он это или нет», – заявил Черчесов.

  • Россия вышла из группы с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
  • В 1/8 финала сборная прошла Испанию.
  • В четвертьфинале они уступили Хорватии в серии пенальти.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Россия Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
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Комментарии (11)
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1750259901
КАнч накиздел на три телефонных номера.Это теперь его футбольная профессия.
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Янвapь 62
1750260018
Теперь Кончите только бежать их страны
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Cleaner
1750260621
Можно купить победу над сборной ИСПАНИИ? Если Канчельскис сказал это, значит он дурак. И не просто дурак, а враг России...(((
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Айболид
1750260649
Файт !
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1750261094
Секрет Полишинеля?
Ответить
...короче
1750262186
...позвони-позвони, Стасик. Он тебе скажет, что был бухой и ни хера не помнит...
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Цугундeр
1750263685
)) Усы Победы в трубочку свернулись. Телефона у него нет....))
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FCSpartakM
1750264459
Достали интервью двухлетней давности. Сам канчильскис уже не помнит, что он там по пьяни нес
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FWSPM
1750279074
купили состав группы а не игры это большая разница
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