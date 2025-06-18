Черчесов – о словах Канчельскиса про купленные победы России на ЧМ-2018: «Дайте ему мой номер»

Станислав Черчесов отреагировал на скандальное заявление Андрея Канчельскиса.

В 2023 году Канчельскис поставил под сомнение результат сборной России на ЧМ-2018.

«Мы играли домашний чемпионат мира. Все игры купили. Вы что, не знаете об этом?» – сказал тогда Андрей.

«Я не слышал, чтобы он так при мне сказал. Может, кто-то что-то перепутал, а его подставили.

Во-первых, Андрей был реально большим футболистом, мы вместе в сборной играли. Надо ему отдать должное – он всегда на максимуме работал.

И случайных футболистов в «Манчестер Юнайтед» не бывает. Однажды я, кстати, разговаривал с Фергюсоном. Просто так в «Юнайтед» никто не играет, поэтому это великий футболист, который, еще раз повторяю, говорил или не говорил, у меня никогда с ним проблем не было, вообще никогда. Так что я не знаю.

Пожалуйста, дайте ему мой номер. Мы все обсудим. Я не знаю, сказал он это или нет», – заявил Черчесов.