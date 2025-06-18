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  • Шпилевский – о назначении в «Пари НН»: «Меня даже пугали: подумай дважды, прежде чем согласиться»

Шпилевский – о назначении в «Пари НН»: «Меня даже пугали: подумай дважды, прежде чем согласиться»

Сегодня, 09:31

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что его перед назначением в команду предупреждали о возможных трудностях.

– Последние три сезона «Пари НН» попадал в стыковые матчи. Вас это не смущало?

– Я наблюдал только со стороны, поэтому не мог о чeм-то судить – не был вовлечен в чемпионат. Те, кто внутри РПЛ и клуба, намного лучше знают, что происходит. Понятно, что меня к чему-то готовили, даже пугали: подумай дважды, прежде чем согласиться. Но я такой человек, что мне всe нелегко давалось, всe достигалось большим трудом.

Я из Беларуси, переехал в Германию, где ко мне относились как к иностранцу. Мне нужно было быть вдвойне сильнее, лучше, чтобы прийти к своей мечте и стать тренером. Так что знаю, что ожидать в «Пари НН».

Уверен в коллективе, тренерском штабе, поддержке руководства. Любое препятствие можно преодолеть совместными усилиями. Главное, подходить ко всему с терпением, прикладывать свои знания и умения. Добиваться максимального вклада от себя, окружающих и относиться к делу с большим желанием.

  • 16 июня «Пари НН» подписал со специалистом контракт на 3 года.
  • Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
  • В качестве тренера он выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
  • Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».

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Источник: официальный сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Пари НН Шпилевский Алексей
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