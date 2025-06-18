Шпилевский – о назначении в «Пари НН»: «Меня даже пугали: подумай дважды, прежде чем согласиться»

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что его перед назначением в команду предупреждали о возможных трудностях.

– Последние три сезона «Пари НН» попадал в стыковые матчи. Вас это не смущало?

– Я наблюдал только со стороны, поэтому не мог о чeм-то судить – не был вовлечен в чемпионат. Те, кто внутри РПЛ и клуба, намного лучше знают, что происходит. Понятно, что меня к чему-то готовили, даже пугали: подумай дважды, прежде чем согласиться. Но я такой человек, что мне всe нелегко давалось, всe достигалось большим трудом.

Я из Беларуси, переехал в Германию, где ко мне относились как к иностранцу. Мне нужно было быть вдвойне сильнее, лучше, чтобы прийти к своей мечте и стать тренером. Так что знаю, что ожидать в «Пари НН».

Уверен в коллективе, тренерском штабе, поддержке руководства. Любое препятствие можно преодолеть совместными усилиями. Главное, подходить ко всему с терпением, прикладывать свои знания и умения. Добиваться максимального вклада от себя, окружающих и относиться к делу с большим желанием.