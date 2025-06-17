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  • Семин объяснил, почему братья Миранчуки не раскрылись за пределами России

Семин объяснил, почему братья Миранчуки не раскрылись за пределами России

Вчера, 15:48
7

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил, как развиваются карьеры Алексея и Антона Миранчуков.

«Миранчуки более талантливы, чем выдают на сегодняшний день. Но есть стечение определeнных обстоятельств.

На месте Алексея я бы изначально выбрал другую команду. «Аталанте» он не подходил.

Наверное, Антон затянул с уходом из «Локомотива». Надо было раньше.

Может быть, им нужно было идти куда-то вместе. Когда они вдвоeм, у них всe получалось лучше.

Но у них хорошие карьеры, и дай бог, чтобы они продолжались», – сказал Сeмин.

  • Алексей покинул «Локо» в 2020 году. После 4 лет в «Аталанте» он уехал в МЛС.
  • Антон ушел из клуба РПЛ прошлым летом и присоединился к швейцарскому «Сьону».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Атланта Юнайтед Сьон Локомотив Аталанта Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
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Комментарии (7)
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Mirak92
1750165701
Все легче и проще. Наши как начинают играть, чуть выше среднего нашей необъятной РПЛ, все, пиарят, хвалят и сватают в европу. А средний игрок в РПЛ, стреляющий как палка в год, это на ровне 3-4 лиги АПЛ. Вон, Головин, из матча в матч, за коней рвал фланг и то не все гладно в Монако. А вы Захаряна перехвалили, вон с тяпкой бегает. Сафонов? соло лигу чемпионов взял)) Сейчас журналюги и Кисляку карьеру сломают. Эксперты недоделанные.
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Skull_Boy
1750165973
Потому-что они бестолковые
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АЛЕКС 58
1750166680
Переоцененные средние даже для РПЛ игроки.
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subbotaspartak
1750171349
Не оценила Барселона Два нераскрывшихся бутона...
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mutabor0992
1750172286
Зачем распетюкивать?Потому что нулевые.Вот и нет карьеры.
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Fju-2
1750175908
Этому золотому активу, как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченными сделать.
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andr45
1750181473
Да потому что такие же сиволапые, как и все рассейские футболеры)
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