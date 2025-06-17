Семин объяснил, почему братья Миранчуки не раскрылись за пределами России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил, как развиваются карьеры Алексея и Антона Миранчуков.
«Миранчуки более талантливы, чем выдают на сегодняшний день. Но есть стечение определeнных обстоятельств.
На месте Алексея я бы изначально выбрал другую команду. «Аталанте» он не подходил.
Наверное, Антон затянул с уходом из «Локомотива». Надо было раньше.
Может быть, им нужно было идти куда-то вместе. Когда они вдвоeм, у них всe получалось лучше.
Но у них хорошие карьеры, и дай бог, чтобы они продолжались», – сказал Сeмин.
- Алексей покинул «Локо» в 2020 году. После 4 лет в «Аталанте» он уехал в МЛС.
- Антон ушел из клуба РПЛ прошлым летом и присоединился к швейцарскому «Сьону».
Источник: «Чемпионат»