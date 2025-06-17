Семин объяснил, почему братья Миранчуки не раскрылись за пределами России

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил, как развиваются карьеры Алексея и Антона Миранчуков.

«Миранчуки более талантливы, чем выдают на сегодняшний день. Но есть стечение определeнных обстоятельств.

На месте Алексея я бы изначально выбрал другую команду. «Аталанте» он не подходил.

Наверное, Антон затянул с уходом из «Локомотива». Надо было раньше.

Может быть, им нужно было идти куда-то вместе. Когда они вдвоeм, у них всe получалось лучше.

Но у них хорошие карьеры, и дай бог, чтобы они продолжались», – сказал Сeмин.