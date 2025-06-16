Губернатор Никитин прокомментировал назначение Шпилевского в «Пари НН»

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, прокомментировал назначение Алексея Шпилевского на пост главного тренера «Пари НН».

Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.

В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.

Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».

«Встретился с новым главным тренером нашего футбольного «Пари НН». Алексей Шпилевский, несмотря на молодой возраст, – тренер с большим опытом. Он сам был воспитанником европейского футбола с немецким подходом, карьеру игрока завершил из-за травмы спины. В 2006 стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории «А» в Германии. Умеет работать с молодыми игроками, тренировал юношеские команды германских клубов.

Смысл подхода Алексея в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол. Удачи, Алексей!» – написал Никитин.