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По игроку сборной России открыли стрельбу в Европе

Вчера, 19:23
12

Нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев отдыхает в Европе с девушкой Натальей. Сегодня пара переехала из Нидерландов в Бельгию.

Наталья в телеграм-канале выложила кружок из бельгийской кофейни.

«Чего мы только ни пережили сегодня. Опоздали на поезд…» – сказала девушка.

«По мне стреляли», – добавил Пиняев, однако не стал делиться подробностями, что произошло.

  • 20-летний Пиняев стоит 8 миллионов евро.
  • На счету игрока 9 матчей за сборную России, гол.
  • Пиняев в детстве стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Локомотив Россия Пиняев Сергей
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Комментарии (12)
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Тинез Розоп
1750091772
Кейрос, ты ли это?…
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В "Спартаке" играют прост
1750094065
Пивными пробками...
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кайрос
1750094723
Похоже на это---"Тысячи людей вышли на улицы городов Южной Европы в воскресенье, чтобы выступить против чрезмерного туризма. Они стреляли из водяных пистолетов..."
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Цугундeр
1750094828
Что-то из старых анекдотов напомнило.. Заходит ковбой в бар.. -Двойной виски! -Я не буду вас обслуживать, от вас дерь.мом несёт. -Да, в меня стреляли!
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rash1959
1750096146
а чего не в сочи?
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subbotaspartak
1750101102
Так и хочется сказать: Жалко промахнулись... Хотя 3-ья мировая не начнётся.
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Айболид
1750104194
не стрельба это , а у каклятских "беженцев" коллективный подрыв пуканов .
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