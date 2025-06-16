По игроку сборной России открыли стрельбу в Европе

Нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев отдыхает в Европе с девушкой Натальей. Сегодня пара переехала из Нидерландов в Бельгию.

Наталья в телеграм-канале выложила кружок из бельгийской кофейни.

«Чего мы только ни пережили сегодня. Опоздали на поезд…» – сказала девушка.

«По мне стреляли», – добавил Пиняев, однако не стал делиться подробностями, что произошло.

20-летний Пиняев стоит 8 миллионов евро.

На счету игрока 9 матчей за сборную России, гол.

Пиняев в детстве стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».

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