По игроку сборной России открыли стрельбу в Европе

Нападающий «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев отдыхает в Европе с девушкой Натальей. Сегодня пара переехала из Нидерландов в Бельгию.
Наталья в телеграм-канале выложила кружок из бельгийской кофейни.
«Чего мы только ни пережили сегодня. Опоздали на поезд…» – сказала девушка.
«По мне стреляли», – добавил Пиняев, однако не стал делиться подробностями, что произошло.
- 20-летний Пиняев стоит 8 миллионов евро.
- На счету игрока 9 матчей за сборную России, гол.
- Пиняев в детстве стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
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Источник: «Бомбардир»