Пиняев с девушкой проводят отпуск в Европе и ругают местных

Нападающий сборной России Сергей Пиняев проводит отпуск в Европе с девушкой Натальей.

Пара сейчас в Нидерландах, где у них не получилось попасть в музей художника Винсента ван Гога.

«Европейцы как обычно выдали какую-то *** [фигню]: у нас не получилось купить билеты в музей ван Гога онлайн (не приходило сообщение с кодом), пошли туда в надежде купить билеты в кассе, а оказывается никакой кассы нет», – написала Наталья в своем телеграм-канале.

20-летний Пиняев стоит 8 миллионов евро.

На счету игрока 9 матчей за сборную России, гол.

Пиняев в детстве стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».

Девушка Пиняева показала подарки от Сергея на 8 марта

Девушка Пиняева выложила видео жарки шашлыка после победы над «Спартаком»

Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»