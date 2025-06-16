Пиняев с девушкой проводят отпуск в Европе и ругают местных

Нападающий сборной России Сергей Пиняев проводит отпуск в Европе с девушкой Натальей.
Пара сейчас в Нидерландах, где у них не получилось попасть в музей художника Винсента ван Гога.
«Европейцы как обычно выдали какую-то *** [фигню]: у нас не получилось купить билеты в музей ван Гога онлайн (не приходило сообщение с кодом), пошли туда в надежде купить билеты в кассе, а оказывается никакой кассы нет», – написала Наталья в своем телеграм-канале.
- 20-летний Пиняев стоит 8 миллионов евро.
- На счету игрока 9 матчей за сборную России, гол.
- Пиняев в детстве стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
Девушка Пиняева показала подарки от Сергея на 8 марта
Девушка Пиняева выложила видео жарки шашлыка после победы над «Спартаком»
Девушка Пиняева похвасталась новым «Мерседесом»: «Я окончательно избалована»
Источник: «Бомбардир»