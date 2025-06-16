Жерсон спрашивал у игрока «Зенита» про клуб

Полузащитник «Фламенго» Жерсон задавал вопросы вингеру «Зенита» Луису Энрике о российском клубе.

«Он спрашивал меня о том, что из себя представляет клуб. Я сказал, что там отличная инфраструктура. Он прислал мне сообщение и спросил, как дела в клубе. Я все ему рассказал, и он поблагодарил меня», – сказал Луис Энрике.