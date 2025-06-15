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  • Агаларов: «Зимой 2022 года было много предложений из Европы, а летом их не стало»

Агаларов: «Зимой 2022 года было много предложений из Европы, а летом их не стало»

Вчера, 23:09
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Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов вспомнил, как им в 2022 году интересовались в Европе.

  • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/22. Тогда игрок выступал за «Уфу».
  • 24-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
  • Всего у Гамида 50 голов в карьере.

– Не жалеешь, что не выбрал Европу летом 2022 года?

– Нет. Но я объясню. Многие не понимают, но тот период оказался очень сложным для всей нашей страны. СВО только началась, и отношение к россиянам за границей было совершенно другим, нежели сейчас, когда более-менее все налаживается. Да и не было летом 2022 года тех предложений, которые в данный момент получил бы лучший бомбардир чемпионата.

А идти в клуб из нижней части таблицы чемпионата Бельгии или в команду, которая борется за выживание в Португалии, я смысла не видел. Да и вообще, если это не участник еврокубков. А на тот момент я этого заслуживал как человек, который забил 19 голов за сезон. Тем более в Европе такая текучка футболистов, что если за полгода у тебя не получилось, то ты больше не нужен.

– Думаешь, если бы ты стал лучшим бомбардиром последнего сезона, интерес был бы выше?

– Конечно! Давай возьмем Угальде. За полгода он забил 14 голов, и уже писали про «Монако», «ПСЖ» и всех остальных. Честно говоря, у меня тоже зимой 2022-го было много других предложений. А летом их не стало.

– Расскажешь подробнее, кто интересовался?

– Кажется, был «Базель», но потом туда перешел Федя Чалов. Были команды из топ-чемпионатов, которые летом звали в свои дочерние клубы. Точно не помню, но, если не изменяет память, еще интересовался «Рейнджерс».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Агаларов Гамид
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Комментарии (1)
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нейтральныйкакникто
1750040595
Когда играл и забивал -тогда и звали ! Перестал забивать - зачем звать , кому такой нужен ! Оказался однодневкой !!!Таких пруд пруди . Батраков - из той же серии. В следующем сезоне сдуется !!!!
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