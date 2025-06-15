Ибишев: «Вообще не понимаю, как я оказался в сборной России»

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев прокомментировал вызов в сборную России.

– Вы не играли ни за юношескую, ни за молодежную сборные России, но теперь регулярно вызываетесь в главную. Как так получилось?

– Вообще не понимаю, как это получилось… Когда отправился из «Ахмата» в аренду в «Дружбу» из Майкопа, пахал каждый день. Иногда по три тренировки получалось. Потом в «Ахмат» приехал Магомед Адиев, я вернулся из аренды – и он дал мне игровое время. А потом меня позвали в сборную.