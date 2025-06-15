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  • Ибишев: «Вообще не понимаю, как я оказался в сборной России»

Ибишев: «Вообще не понимаю, как я оказался в сборной России»

Сегодня, 12:43
6

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев прокомментировал вызов в сборную России.

– Вы не играли ни за юношескую, ни за молодежную сборные России, но теперь регулярно вызываетесь в главную. Как так получилось?

– Вообще не понимаю, как это получилось… Когда отправился из «Ахмата» в аренду в «Дружбу» из Майкопа, пахал каждый день. Иногда по три тренировки получалось. Потом в «Ахмат» приехал Магомед Адиев, я вернулся из аренды – и он дал мне игровое время. А потом меня позвали в сборную.

  • Ибишев – воспитанник «Ахмата».
  • Игрок провел за Россию 2 матча.
  • 23-летний уроженец Ачхой-Мартана стоит 1,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Ибишев Турпал-Али
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Комментарии (6)
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1749981536
Валера высоко сидит,далеко глядит!
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FWSPM
1749981922
Мы тоже не поняли
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Garrincha58
1749984620
карпинский знает
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FCSpartakM
1749987329
Никто кроме Валеры не понимает вообще кто ты. не так много клубов, которые пропустили больше Ахмата. В основном это фестивальные Акрон, Химки, Оренбург.
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Cleaner
1749988870
ВАЛЕРЕ в ножки кланяйся. Какой тренер, такой и состав сборной...(
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andrei-sarap-yandex
1749994202
за взятку как и ДЗЮБА ВЫЗЫВАЛСЯ
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