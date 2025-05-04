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  • Игрока «Ахмата» не удалили в матче с ЦСКА за удар соперника шипами в бедро

Игрока «Ахмата» не удалили в матче с ЦСКА за удар соперника шипами в бедро

Вчера, 19:08
6

На 27-й минуте матча 27-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (1:1) защитник хозяев Турпал-Али Ибишев ударил шипами в бедро нападающего гостей Секу Койта.

Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал игроку грозненцев желтую карточку. Видеоассистенты Алексей Сухой и Владимир Москалев в действия коллеги не вмешались.

По мнению журналиста «Спорт-Экспресса» Александра Боброва, Ибишева следовало удалить за серьезное нарушение правил.

При этом на 30-й и 31-й минутах полузащитник ЦСКА Иван Обляков дважды нарушил правила, дав основания арбитру для вынесения предупреждения. Во втором эпизоде он ударил хавбека хозяев Владислава Камилова шипами в голеностоп.

Чистяков ограничился назначением штрафных ударов в обоих случаях. Если бы он показал Облякову желтую карточку, то за ней последовало бы удаление, так как игрок красно-синих ранее уже заработал предупреждение.

  • Гол у «Ахмата» забил Максим Самородов на 33-й минуте, у ЦСКА отличился Секу Койта на 9-й.
  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ с 52 очками после 27 матчей, грозненцы идут 13-ми с 24 баллами.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Обляков Иван Ибишев Турпал-Али
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Комментарии (6)
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Garrincha58
1746375178
вот такие арбитры боятся чего то или просто некомпетентные
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746375365
Судьи в этом туре жалели игроков.Но не спартаковских.
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val69
1746377676
Как судят? Куй поймëшь....
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VVM1964
1746379583
Фол был конечно жёсткий, на оранжевую карточку - красная/жёлтая. Могли дать красную - могли, но ограничились жёлтой... Почему ВАР не изучил момент ? или всё же изучил ?... Надо ещё посмотреть - может моя чаша весов качается в какую сторону...
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Интерес
1746381797
Видимо,Чистяков судил честно,но плохо.
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Борис34684
1746414378
Да судьи у нас косячат на славу и в обе стороны. Надо было удалять обоих игроков команд, тогда посмотрели бы как сложилась игра.
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