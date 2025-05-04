Игрока «Ахмата» не удалили в матче с ЦСКА за удар соперника шипами в бедро

На 27-й минуте матча 27-го тура РПЛ «Ахмат» – ЦСКА (1:1) защитник хозяев Турпал-Али Ибишев ударил шипами в бедро нападающего гостей Секу Койта.

Главный арбитр встречи Артем Чистяков показал игроку грозненцев желтую карточку. Видеоассистенты Алексей Сухой и Владимир Москалев в действия коллеги не вмешались.

По мнению журналиста «Спорт-Экспресса» Александра Боброва, Ибишева следовало удалить за серьезное нарушение правил.

При этом на 30-й и 31-й минутах полузащитник ЦСКА Иван Обляков дважды нарушил правила, дав основания арбитру для вынесения предупреждения. Во втором эпизоде он ударил хавбека хозяев Владислава Камилова шипами в голеностоп.

Чистяков ограничился назначением штрафных ударов в обоих случаях. Если бы он показал Облякову желтую карточку, то за ней последовало бы удаление, так как игрок красно-синих ранее уже заработал предупреждение.