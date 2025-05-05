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  • Николич – о матче ЦСКА в Грозном: «Подарили сопернику два очка»

Николич – о матче ЦСКА в Грозном: «Подарили сопернику два очка»

Сегодня, 07:49
10

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после гостевого матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) объяснил потерю его командой двух очков.

– Хорошая игра, но у нас всe та же проблема – мы много создаем моментов, но не реализовываем их. Жалко терять два очка. Спасибо болельщикам, что приехали и поддержали нас.

– Можно ли сказать, что сегодня не хватило футболистов, которые пропускали матч из‑за перебора желтых карточек?

– Нет, почему? Игра была очень хорошая, интересная, футбольная. Мы всe равно старались, катали мяч, создавали кучу моментов. Структура игры была видна. К сожалению, мы подарили сопернику два очка.

– Команда как будто выключилась после быстрого забитого гола. Не кажется, что он сломал план на игру?

– Наоборот, после гола у нас было еще много моментов. Когда ты играешь в Грозном, а клуб борется за выживание – это трудно.

– Что с Дивеевым?

– К сожалению, у него хроническая история с ахиллом. Он каждый год много пропускает. В этом, слава богу, пропустил меньше, чем в предыдущие три сезона. Но в такой части чемпионата, когда он нужен, к сожалению, он выбывает.

  • Гол у «Ахмата» забил Максим Самородов на 33-й минуте, у ЦСКА отличился Секу Койта на 9-й.
  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ с 52 очками после 27 матчей. Команда опережает идущий 4-й «Спартак» на 1 очко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Николич Марко
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Комментарии (10)
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subbotaspartak
1746421039
«Подарили сопернику два очка»... А сами как бы не потеряли...
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Интерес
1746422709
Ты уже столько раздарил очков,что их на титул хватило бы.А пока вот так...и третье место "Спартаку" подарите,хоть бы на четвёртом удержались.
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rash1959
1746424652
Сказал бы спасибо Мелкадзе, что он коней не утопил.
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FCSpartakM
1746430926
" Хорошая игра, но у нас всe та же проблема – мы много создаем моментов, но не реализовываем их" -хаха. Из серии мы самая молодая команда чемпионата)) ЦСКА наоборот овер много забивает относительно своих моментов. "мы подарили сопернику два очка" - да это вас Ахмат простил скорее.
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andr45
1746431370
Николич «Подарили сопернику два очка» За сколько подарили?)
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Cleaner
1746432882
Николич, ЦСКА вчера ПРОКАКАЛ два очка, а не подарил их Ахмату...((((((((((((((
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Шер1980
1746436577
Ахмат тоже не подарок, смотрите факел что натворил с Спартаком.
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FWSPM
1746438423
соберись тряпка тебе еще с 0-2 отыгрываться
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Nozo
1746439429
он матч видел вообще? подарил 2 очка, ахаха. клован, слов нет приличных... с игры не забиваем, вчера случайно вкорячили, со спамом повезло отскочить, 3 мяча за весну если память не подводит только с игры забили, дальше только со стандартов, при этом все нахваливают игру, за что??? за то что не пропускаем? ну если в этом смысл футбола то конечно, лучшие
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