Николич – о матче ЦСКА в Грозном: «Подарили сопернику два очка»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после гостевого матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) объяснил потерю его командой двух очков.

– Хорошая игра, но у нас всe та же проблема – мы много создаем моментов, но не реализовываем их. Жалко терять два очка. Спасибо болельщикам, что приехали и поддержали нас.

– Можно ли сказать, что сегодня не хватило футболистов, которые пропускали матч из‑за перебора желтых карточек?

– Нет, почему? Игра была очень хорошая, интересная, футбольная. Мы всe равно старались, катали мяч, создавали кучу моментов. Структура игры была видна. К сожалению, мы подарили сопернику два очка.

– Команда как будто выключилась после быстрого забитого гола. Не кажется, что он сломал план на игру?

– Наоборот, после гола у нас было еще много моментов. Когда ты играешь в Грозном, а клуб борется за выживание – это трудно.

– Что с Дивеевым?

– К сожалению, у него хроническая история с ахиллом. Он каждый год много пропускает. В этом, слава богу, пропустил меньше, чем в предыдущие три сезона. Но в такой части чемпионата, когда он нужен, к сожалению, он выбывает.