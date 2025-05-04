Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в Грозном

Вчера, 18:28
21

В матче 27-го тура чемпионата России «Ахмат» дома сыграл вничью с ЦСКА – 1:1.

Гости открыли счет на 9-й минуте – гол забил Секу Койта. Хозяева отыгрались на 33-й благодаря мячу Максима Самородова.

ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ с 52 очками после 27 матчей. Команда опережает идущий 4-м «Спартак» на 1 очко. Беспроигрышная серия ЦСКА в РПЛ достигла 11 матчей подряд.

«Ахмат» идет 13-м с 24 баллами.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Койта, 9; 1:1 – Самородов, 33.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Николич – о матче ЦСКА в Грозном: «Подарили сопернику два очка» 10
Николич отреагировал на ничью ЦСКА с «Ахматом» 4
Игрока «Ахмата» не удалили в матче с ЦСКА за удар соперника шипами в бедро 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Рекомендуем
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Январь 59
1746373264
Московские команды просто перестали играть. ЦСКА, Спартак, Локо не смогли переиграть аутсайдеров.
Ответить
...уефан
1746373347
...тягомотина армейцев против нудотины грознинцев - ни кому не нужная ничья...
Ответить
biber.ru
1746373364
Впечатление такое, что за ничьёй приехали.
Ответить
Номэд
1746373471
Клитор только на ветках Спартака ошивается? Или просто после матча с ахматом втихую слился?
Ответить
saf05
1746373493
Кони сдохли
Ответить
Skull_Boy
1746373799
Интересно за сколько Кони продались
Ответить
Январь 59
1746374894
После игры на кубок силы не успели восстановить.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1746375471
Только Краснодар успешно играет с низами.
Ответить
seth343
1746377686
Кони тоже приезжие.
Ответить
Борис34684
1746403783
С такой игрой армейцев с аутсайдерами претендовать на что то не приходиться. Краснодар и в гостях разобьёт ЦСКА с такой-то игрой Николича.
Ответить
Главные новости
Орлов отреагировал на увольнение Лички из «Динамо»
18:29
2
ФотоАкинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»
18:15
3
Рафинья из «Барселоны» мог стать чемпионом Европы: «К счастью, паспорт не пришел вовремя»
17:57
1
Только одна команда одержала больше домашних волевых побед в РПЛ, чем «Зенит»
17:45
3
Стало известно, сколько «Реал» предложил «Ливерпулю», чтобы забрать Трента до клубного ЧМ
17:29
Баста уволил главного тренера «СКА-Ростова» после разговора с Глушаковым
17:15
3
Ашветия: «Грузинские семьи не отпускают сыновей играть в Россию»
16:30
5
Реакция Медведева на первый дубль Соболева в «Зените»
15:58
12
Спартаковец Абена прокомментировал потерю математических шансов на чемпионство
15:42
5
Вратарь ЦСКА раскрыл свои ежемесячные траты: «Это не секрет»
15:31
4
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Динамо»: 5 мая
17:18
2
Карпин оценил уровень сборной Нигерии
16:56
1
Ашветия: «Грузинские семьи не отпускают сыновей играть в Россию»
16:30
5
Джикия ответил, выплачивают ли зарплату в «Химках»
16:13
2
Реакция Медведева на первый дубль Соболева в «Зените»
15:58
12
Спартаковец Абена прокомментировал потерю математических шансов на чемпионство
15:42
5
Вратарь ЦСКА раскрыл свои ежемесячные траты: «Это не секрет»
15:31
4
Аршавин выбрал трех ключевых игроков «Зенита»
15:17
6
Ашветия объяснил, почему сборная Грузии не будет играть с Россией
15:09
17
«Зенит» побил рекорд РПЛ в тандеме с судьей Карасевым
14:52
20
Букмекеры оценили шансы «Краснодара» и «Зенита» выиграть РПЛ
14:18
4
Соболев повторил достижение Дриусси и Дзюбы
13:50
1
Орлов удивился, что в пользу «Зенита» не назначили пенальти в игре с «Пари НН»
13:36
5
Дзюба ответил Комличенко, который назвал его «рукастым»: «Это воспитание такое, пусть останется на его совести»
13:29
5
Дани Алвес может перейти в российский клуб
13:03
3
Орлов оценил игру Соболева с «Пари НН»
12:53
2
Орлов высказался о будущем Станковича в «Спартаке»
12:15
12
Игрок «Ростова» повторил рекорд РПЛ по голам среди защитников
12:10
Орлов раскритиковал Глушенкова: «Какую игру он уже проваливает этой весной?!»
11:53
10
ФотоРПЛ определила номинантов на звание лучшего игрока апреля
11:39
4
Бывший вице-президент «Динамо»: «Чеботина и Крид не принесли трофеев»
11:33
1
Тренер «Севильи» заинтересован в Тикнизяне
11:03
3
Титов объяснил, почему желает чемпионства «Краснодару»
10:54
9
Мостовой оценил решение «Локомотива» выпустить 11 россиян на поле
10:40
Две причины невыразительной игры «Спартака» против «Факела» по версии Рябчука
10:34
5
Асхабадзе ответил Дзюбе: «На его месте я сам бы в «Факел» не пошел»
10:25
2
Семак объяснил, почему убрал Глушенкова с поля после первого тайма игры с «Пари НН»
09:57
3
Ловчев назвал проблему всех клубов РПЛ
09:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 