РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в Грозном

В матче 27-го тура чемпионата России «Ахмат» дома сыграл вничью с ЦСКА – 1:1.

Гости открыли счет на 9-й минуте – гол забил Секу Койта. Хозяева отыгрались на 33-й благодаря мячу Максима Самородова.

ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ с 52 очками после 27 матчей. Команда опережает идущий 4-м «Спартак» на 1 очко. Беспроигрышная серия ЦСКА в РПЛ достигла 11 матчей подряд.

«Ахмат» идет 13-м с 24 баллами.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Койта, 9; 1:1 – Самородов, 33.

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