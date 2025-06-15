Семин – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Ничего страшного»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал внезапный уход Марко Николича из ЦСКА.

«Я не вижу ничего страшного в уходе Марко Николича. Перед этим должность главного тренера ЦСКА (в июне 2024 года) покинул Владимир Федотов. А он же выиграл с командой серебряные медали чемпионата России и Кубок страны, у него ведь показатели были лучше, чем у Николича. В ЦСКА есть Евгений Гинер, который разберется во всех ситуациях.

Евгений Леннорович – опытнейший человек, который хорошо знает футбол. И что-то ему советовать в сегодняшней ситуации было бы неправильно», – сказал Семин.