Семин – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Ничего страшного»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал внезапный уход Марко Николича из ЦСКА.
«Я не вижу ничего страшного в уходе Марко Николича. Перед этим должность главного тренера ЦСКА (в июне 2024 года) покинул Владимир Федотов. А он же выиграл с командой серебряные медали чемпионата России и Кубок страны, у него ведь показатели были лучше, чем у Николича. В ЦСКА есть Евгений Гинер, который разберется во всех ситуациях.
Евгений Леннорович – опытнейший человек, который хорошо знает футбол. И что-то ему советовать в сегодняшней ситуации было бы неправильно», – сказал Семин.
- «Армейцы» ищут замену для Марко Николича.
- Скорее всего, команду примет швейцарец Фабио Челестини.
- Тренер делал золотой дубль в Швейцарии с «Базелем».
Источник: «Р-Спорт»