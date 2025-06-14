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  • Стали известны условия для назначения Шпилевского в «Пари НН»

Стали известны условия для назначения Шпилевского в «Пари НН»

Сегодня, 16:42
1

Алексей Шпилевский, который может стать новым главным тренером «Пари НН», согласовал условия личного контракта с клубом. Он будет рассчитан на 3 года.

Специалист приедет в Нижний Новгород 15 июня для завершения переговоров. Подписание контракта будет зависеть от выполнения двух условий.

  1. Клубу надо остаться в РПЛ. РФС еще не объявил о своем решении по тому, кто это будет и будет ли вообще – в Премьер-лиге могут просто оставить 15 клубов. Однако такой исход маловероятен.
  2. Тренеру должны гарантировать приобретение 6-7 новичков, чтобы команда могла претендовать на что-то кроме вылета плюс держать высокую линию обороны, как это привык делать Шпилевский. Совет директоров «Пари НН» должен утвердить бюджет на такую закупку, губернатор Никитин его завизировать, и только тогда Алексей будет готов присоединиться к этому проекту.

Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.

В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.

Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Пари НН Шпилевский Алексей
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