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  • Мостовой – об отставке Гончаренко: «Одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу»

Мостовой – об отставке Гончаренко: «Одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу»

Сегодня, 13:23
6

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельт» и сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Пари НН».

«Знаете, каждый раз, как Гончаренко откуда-то убирают, мне задают вопрос: теперь –то Виктор Михайлович – всe, работу не найдет? И снова он где-то появляется. Уже до смешного доходим, люди одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу.

Поэтому тут нет ничего сверхъестественного: кто-то откуда-то ушел, теперь кто-то придет. Гончаренко же работает у нас уже больше десяти лет. Мы с друзьями все удивляемся: как же они после таких подвигов умудряются новые команды себе находить», – сказал Мостовой.

  • 48-летний Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Пари НН» 12 июня.
  • Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
  • «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
  • Ранее Гончаренко возглавлял в РПЛ «Урал», «Краснодар», «Уфу», ЦСКА и «Кубань».

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Гончаренко Виктор Мостовой Александр
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Комментарии (6)
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Snek
1749811647
Да уж, Мостовой, конечно, м*дак, но в целом прав. Одни и те же пропитые рожи каждые год ходят из клуба в клуба меняя их по третьему кругу, причём никто стабильного успеха в разрезе даже 3-5 лет не добился. Максимум 1-2 сезона, что говорит о их профнепригодности.
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FWSPM
1749811890
сам то легенда не смог даже так как гончаренко...что поделать звиздеть не мешки ворочать
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В "Спартаке" играют прост
1749812084
А Почтового просто меняют по кругу
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В "Спартаке" играют прост
1749812318
Мастьтовой по жизни будет гавкать
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Taps
1749813393
Гниль кругом, бабло бабло бабло ...
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