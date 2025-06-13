Мостовой – об отставке Гончаренко: «Одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельт» и сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Пари НН».

«Знаете, каждый раз, как Гончаренко откуда-то убирают, мне задают вопрос: теперь –то Виктор Михайлович – всe, работу не найдет? И снова он где-то появляется. Уже до смешного доходим, люди одни и те же люди по 7-8 команд меняют по кругу.

Поэтому тут нет ничего сверхъестественного: кто-то откуда-то ушел, теперь кто-то придет. Гончаренко же работает у нас уже больше десяти лет. Мы с друзьями все удивляемся: как же они после таких подвигов умудряются новые команды себе находить», – сказал Мостовой.