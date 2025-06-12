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  • «Фламенго» потратит полученные от «Зенита» деньги на спартаковца Барко

«Фламенго» потратит полученные от «Зенита» деньги на спартаковца Барко

Вчера, 20:34
12

«Фламенго» продал полузащитника Жерсона в «Зенит» за 25 миллионов евро. О трансфере вскоре объявят официально.

Бразильцы уже решили, на кого потратят вырученные деньги. Они уйдут на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, в котором видят замену Жерсону.

«Фламенго» готов платить Барко «астрономическую» зарплату.

  • 26-летний Барко провел в минувшем сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.

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Источник: BolaVIP
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Спартак Зенит Жерсон Барко Эсекьель
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Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1749749909
Барко будут покупать вместе со Станковичем или без?
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Semenycch
1749749980
Круговорот денег в природе?
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Тинез Розоп
1749750628
И тут подсуетились…(что бы нам насрать)
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Snek
1749751094
Зенит уже Спартаку деньги даёт
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...короче
1749751294
...ну-да, так они и заявили - "того-то продадим, того-то купим, а потом всем вам отчитаемся"...
Ответить
Интерес
1749752169
Многоходовочка Миллера. Отложенная месть за соболя.
Ответить
FWSPM
1749755085
фантазеры)
Ответить
NewLife
1749756151
Уже не первый раз появляется инфа, что Фламенго хочет Барко. Тут уместно использовать любимую поговорку Трампа: "танго танцуют вдвоем". Пока не сказал слово Спартак, это пустой треп.
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