«Фламенго» потратит полученные от «Зенита» деньги на спартаковца Барко

«Фламенго» продал полузащитника Жерсона в «Зенит» за 25 миллионов евро. О трансфере вскоре объявят официально.

Бразильцы уже решили, на кого потратят вырученные деньги. Они уйдут на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, в котором видят замену Жерсону.

«Фламенго» готов платить Барко «астрономическую» зарплату.