«Фламенго» потратит полученные от «Зенита» деньги на спартаковца Барко

«Фламенго» продал полузащитника Жерсона в «Зенит» за 25 миллионов евро. О трансфере вскоре объявят официально.
Бразильцы уже решили, на кого потратят вырученные деньги. Они уйдут на полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, в котором видят замену Жерсону.
«Фламенго» готов платить Барко «астрономическую» зарплату.
- 26-летний Барко провел в минувшем сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: BolaVIP