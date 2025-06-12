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Миллер разблокировал трансфер Даку по просьбе Семака

Вчера, 15:55
27

«Зенит» не собирался покупать напдающего «Рубина» Мирлинда Даку, пока к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру не пришел главный тренер петербургской команды Сергей Семак, который попросил убрать форварда из «черного списка». Руководитель компании, которая является генеральным спонсором клуба, пошел навстречу тренеру.

Даку был внесен в «черный список» после скандала на Евро-2024. Тогда футболист сборной Албании после матча с Хорватией скандировал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

«Питерцы были близки приобретению Мирлинда еще год назад, но после неосторожного заигрывания с фанатами в прямом эфире, все пошло прахом – глава «Газпрома» запретил его покупать. Далее в течение года был интерес от «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива». Не срослось по разным причинам. В основном из-за высоких запросов игрока по зарплате», – сообщил журналист Иван Карпов.

Он сообщил, что Даку был готов переходить в «Локомотив» на зарплату в 1,6 миллиона евро в год, но перейти в «Зенит» согласился за 2,8 миллиона.

«Раз тренер говорит, что футболист ему нужен – надо давать добро. Тем более, что Мирлинд извинился, а «Рубин» проделал большую работу, чтобы тема сникла», – написал Карпов.

Журналист также сообщил, что «Фенербахче» и «Бешикташ» тоже были близки к приобретению Даку.

  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
  • Форвард сборной Албании играет за казанский клуб с июля 2023 года.
  • По данным GazetaBlic Sport, Даку пройдет медосмотр в «Зените» в воскресенье.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Рубин Зенит Фенербахче Бешикташ Даку Мирлинд Семак Сергей
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Комментарии (27)
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penit-zlo
1749743923
А чего мелочиться?Во главе лиги Газпромовские ребята...Купите ещё 15 команд к себе в состав...Тогда уж наверняка +100500 чемпионы... Умеляры
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Cleaner
1749744170
Зенит БАБЛО народное БЮДЖЕТНОЕ транжирит! Чемпионство КУПЛЕННОЕ оформляет...(((((((((
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BRO_football
1749744461
Как удобно заткнуть свой патриотизм и все обиды большими деньгами. Впрочем, ничего нового.
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penit-zlo
1749745004
Закрываем чемпионат....Вручаем по медальки Миллеру и Медведеву и хлопаем в ладоши...Показываем чемпионат по бейсболу.Там хоть спортивный интерес есть
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russkiisergei
1749748425
скоро так и иноагентов в зинит начнут покупать!!! ПОЗОРИЩЕ питерское!!!
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СПОРТ 21 века
1749759270
Глядя на статью сразу вспомнился советский хит известного человека: "евреи, евреи, кругом одни евреи!". Как видится со стороны, Миллеру вообще всё равно на то что будет дальше, на то какой уровень обсуждения может получить эта история после приобретения Даку. Главное ведь думать, что Зенит чемпионом, не так ли? И неважно каким путём достигать этой цели, главное что достигать. Не зря ведь пришлось вспомнить известную песню, поскольку русские так точно бы не поступили, хотя бы потому что понятие чести не стереть из памяти. Всё это, конечно, печально, что во главе угла стоят другие ценности, но всё равно рано или поздно придётся подумать о последствиях. Такие необдуманные действия могут наложить отпечаток не только на клуб, но и на целую страну. Например, что подумают те люди после того случая с албанской историей, в которой принимал участия Даку про нас россиян? Наверняка не очень хорошие вещи. Похоже снова вместо головы на плечах нарисовалась ж**а!
Ответить
СПОРТ 21 века
1749759295
Глядя на статью сразу вспомнился советский хит известного человека: "евреи, евреи, кругом одни евреи!". Как видится со стороны, Миллеру вообще всё равно на то что будет дальше, на то какой уровень обсуждения может получить эта история после приобретения Даку. Главное ведь думать, что Зенит чемпионом, не так ли? И неважно каким путём достигать этой цели, главное что достигать. Не зря ведь пришлось вспомнить известную песню, поскольку русские так точно бы не поступили, хотя бы потому что понятие чести не стереть из памяти. Всё это, конечно, печально, что во главе угла стоят другие ценности, но всё равно рано или поздно придётся подумать о последствиях. Такие необдуманные действия могут наложить отпечаток не только на клуб, но и на целую страну. Например, что подумают те люди после того случая с албанской историей, в которой принимал участия Даку про нас россиян? Наверняка не очень хорошие вещи.
Ответить
СПОРТ 21 века
1749759330
Глядя на статью сразу вспомнился советский хит известного человека: "eвреи, eвреи, кругом одни eвреи!". Как видится со стороны, Миллеру вообще всё равно на то что будет дальше, на то какой уровень обсуждения может получить эта история после приобретения Даку. Главное ведь думать, что Зенит чемпионом, не так ли? И неважно каким путём достигать этой цели, главное что достигать. Не зря ведь пришлось вспомнить известную песню, поскольку русские так точно бы не поступили, хотя бы потому что понятие чести не стереть из памяти. Всё это, конечно, печально, что во главе угла стоят другие ценности, но всё равно рано или поздно придётся подумать о последствиях. Такие необдуманные действия могут наложить отпечаток не только на клуб, но и на целую страну. Например, что подумают те люди после того случая с албанской историей, в которой принимал участия Даку про нас россиян? Наверняка не очень хорошие вещи.
Ответить
СПОРТ 21 века
1749759344
Nn
Ответить
СПОРТ 21 века
1749759362
Vvbv
Ответить
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