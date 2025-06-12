Миллер разблокировал трансфер Даку по просьбе Семака

«Зенит» не собирался покупать напдающего «Рубина» Мирлинда Даку, пока к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру не пришел главный тренер петербургской команды Сергей Семак, который попросил убрать форварда из «черного списка». Руководитель компании, которая является генеральным спонсором клуба, пошел навстречу тренеру.

Даку был внесен в «черный список» после скандала на Евро-2024. Тогда футболист сборной Албании после матча с Хорватией скандировал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

«Питерцы были близки приобретению Мирлинда еще год назад, но после неосторожного заигрывания с фанатами в прямом эфире, все пошло прахом – глава «Газпрома» запретил его покупать. Далее в течение года был интерес от «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива». Не срослось по разным причинам. В основном из-за высоких запросов игрока по зарплате», – сообщил журналист Иван Карпов.

Он сообщил, что Даку был готов переходить в «Локомотив» на зарплату в 1,6 миллиона евро в год, но перейти в «Зенит» согласился за 2,8 миллиона.

«Раз тренер говорит, что футболист ему нужен – надо давать добро. Тем более, что Мирлинд извинился, а «Рубин» проделал большую работу, чтобы тема сникла», – написал Карпов.

Журналист также сообщил, что «Фенербахче» и «Бешикташ» тоже были близки к приобретению Даку.