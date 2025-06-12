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Анчелотти одобрил переход Жерсона в «Зенит»

Вчера, 13:01
8

Полузащитник «Фламенго» Жерсон дважды обсуждал с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти свой возможный переход в «Зенит». Сначала за день до матча национальной команды с Эквадором в отборе на ЧМ-2026.

Позже, достигнув прогресса в переговорах с «Зенитом», игрок снова позвонил Анчелотти в прошлые выходные, когда команда готовилась к матчу с Парагваем.

Хавбек хотел убедиться, что у него останутся шансы на вызов в национальную команду после перехода в РПЛ.

Анчелотти сказал Жерсону, что у игрока есть авторитет в национальной команде и лига, в которой он выступает, не будет «отсеивающим» фактором для будущих вызовов.

После получения одобрения от итальянца, бразилец стал еще ближе к принятию предложения «Зенита».

  • «Зенит», как ожидается, заплатит за 28-летнего полузащитника отступные в размере 25 миллионов евро. Он должен перейти в российскую команду после клубного чемпионата мира.
  • Сообщается, что зарплата Жерсона в «Зените» увеличится в три раза по сравнению с тем, что он получает во «Фламенго», не считая бонусов.

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Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (8)
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FWSPM
1749723173
конечно будут шансы)) примерно как у вендела и остальных т.е. чисто теоретические но за хороший кэш можно и карьерой в сборной пожертвовать как сделали все его предшественики
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Spartak_forv@
1749723491
Звонок с утра по-раньше. -Алло,дон Анчелотти? -Да (заспанным голосом),кто это? -Здравствуйте.Есть профессиональный вопрос. Я-Жерсон, переход в Зенит не помешает вызовам в сборную Бразилии? -Жерсон?Нет,не помешает. -Спасибо! -Кто это был?Жерсон?Журналист какой-то что ли?
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Taps
1749726951
Опять в пляжный футбол некто Семак играть собрался ?
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