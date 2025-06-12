Анчелотти одобрил переход Жерсона в «Зенит»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон дважды обсуждал с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти свой возможный переход в «Зенит». Сначала за день до матча национальной команды с Эквадором в отборе на ЧМ-2026.
Позже, достигнув прогресса в переговорах с «Зенитом», игрок снова позвонил Анчелотти в прошлые выходные, когда команда готовилась к матчу с Парагваем.
Хавбек хотел убедиться, что у него останутся шансы на вызов в национальную команду после перехода в РПЛ.
Анчелотти сказал Жерсону, что у игрока есть авторитет в национальной команде и лига, в которой он выступает, не будет «отсеивающим» фактором для будущих вызовов.
После получения одобрения от итальянца, бразилец стал еще ближе к принятию предложения «Зенита».
- «Зенит», как ожидается, заплатит за 28-летнего полузащитника отступные в размере 25 миллионов евро. Он должен перейти в российскую команду после клубного чемпионата мира.
- Сообщается, что зарплата Жерсона в «Зените» увеличится в три раза по сравнению с тем, что он получает во «Фламенго», не считая бонусов.
Источник: ESPN