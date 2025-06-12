Анчелотти одобрил переход Жерсона в «Зенит»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон дважды обсуждал с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти свой возможный переход в «Зенит». Сначала за день до матча национальной команды с Эквадором в отборе на ЧМ-2026.

Позже, достигнув прогресса в переговорах с «Зенитом», игрок снова позвонил Анчелотти в прошлые выходные, когда команда готовилась к матчу с Парагваем.

Хавбек хотел убедиться, что у него останутся шансы на вызов в национальную команду после перехода в РПЛ.

Анчелотти сказал Жерсону, что у игрока есть авторитет в национальной команде и лига, в которой он выступает, не будет «отсеивающим» фактором для будущих вызовов.

После получения одобрения от итальянца, бразилец стал еще ближе к принятию предложения «Зенита».