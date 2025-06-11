«Зенит» оформил трансфер Жерсона из сборной Бразилии за 25 миллионов

«Зенит» полностью согласовал трансфер полузащитника сборной Бразилии и «Фламенго» Жерсона. Сумма составила 25 миллионов евро.
Бразилец присоединится к «Зениту» после клубного чемпионата мира, в котором поучаствует «Фламенго».
Будет пятилетний контракт, сообщил в соцсетях журналист Вене Касагранде.
- Зарплата полузащитника в петербургском клубе увеличится в 3 раза по сравнению с «Фламенго».
- Он забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.
- Жерсона отговаривали от трансфера в Россию.
Источник: «Бомбардир»