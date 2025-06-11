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  • «Зенит» оформил трансфер Жерсона из сборной Бразилии за 25 миллионов

«Зенит» оформил трансфер Жерсона из сборной Бразилии за 25 миллионов

Вчера, 20:30
34

«Зенит» полностью согласовал трансфер полузащитника сборной Бразилии и «Фламенго» Жерсона. Сумма составила 25 миллионов евро.

Бразилец присоединится к «Зениту» после клубного чемпионата мира, в котором поучаствует «Фламенго».

Будет пятилетний контракт, сообщил в соцсетях журналист Вене Касагранде.

  • Зарплата полузащитника в петербургском клубе увеличится в 3 раза по сравнению с «Фламенго».
  • Он забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.
  • Жерсона отговаривали от трансфера в Россию.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (34)
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Cleaner
1749667807
Опять Зенитушка ЛАПУ свою в ГОСБЮДЖЕТ ЗАСУНУЛ. И ХАПНУЛ оттуда БАБЛА народного сколько захотел...((((((((((((((((((((
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Garrincha58
1749668716
когда подписывали Малкома за 40 лямов говорили это трансфер-бомба но эта бомба сработала только на третий год так что неизвестно как этот Жерсон пригодится или нет да и с кем ему играть один в поле не воин Зенит сейчас слабый уверен он мало чем поможет команде
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ySS
1749670031
Из самой сборной и всего за 25!!!)) Вот какие крутые переговорщики в гаспроме))
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Круче чем вареные яица
1749670345
Когда видишь источник, начинаешь сомневаться в достоверности информации.
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да помойка, да позор
1749670913
вот радость. еще едет один паспортист к болотным, через месяца два будет россиянином
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alexpiter1953
1749671787
Когда уж эти гастарбайтеры закончатся для Зенита? Клуб совсем лицо питерское потерял. Может Газпрому просто купить себе всю Бразилию?
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Arvlad
1749672155
Ну, слава Богу, что в Спартак не попал...
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qawzsexdr
1749673305
Во первых пока нет официального заявления, это слухи. Вот вторых, кто будет кричать о расходах, Вендела продадут практически за ту же сумму.
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илья 009
1749678630
Газпром уволил 1500 человек из за убытков компании и купил игрока за 25000000 евро...Позор Российского футбола.
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boris63
1749684676
Зенит готовиться к очередному столетию, вторая попытка.
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