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Жерсона отговаривают от трансфера в Россию

Вчера, 18:01
24

Бывший игрок сборной Бразилии Зиньо порекомендовал полузащитнику «Фламенго» Жерсону не переходить в «Зенит».

«СВО там вообще не заканчивается, а страна не участвует в крупных соревнованиях. При всем уважении, я бы не советовал туда ехать.

Не стоит ехать со своей семьей в Россию», – цитирует Зиньо телеграм-канал Ивана Карпова со ссылкой на ESPN.

  • Ожидается, что «Зенит» купит Жерсона за 25 миллионов евро + бонусы.
  • Зарплата полузащитника в петербургском клубе увеличится в 3 раза.
  • Он забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (24)
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Тинез Розоп
1749654982
Кейрос Фасс… ( твоё)
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рылы
1749656314
он вчера 14й матч за бразилию провёл.
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FCSpartakM
1749656380
а бразилец Зениньо наоборот советует перейти.
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FWSPM
1749660316
зиньо просто не знает сколько там медведев раздает в конвертах иначе бы уже ехал сам
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Круче чем вареные яица
1749661849
Как-будто он не может созвониться с бразильцами из Зенита и узнать все у них. Я вот, тоже могу давать советы космонавтам и сапёрам.
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да помойка, да позор
1749661905
просто не надо ехать к болотным, ведь у них каждый год юбилейный, а потому помойные
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