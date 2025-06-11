Жерсона отговаривают от трансфера в Россию

Бывший игрок сборной Бразилии Зиньо порекомендовал полузащитнику «Фламенго» Жерсону не переходить в «Зенит».

«СВО там вообще не заканчивается, а страна не участвует в крупных соревнованиях. При всем уважении, я бы не советовал туда ехать.

Не стоит ехать со своей семьей в Россию», – цитирует Зиньо телеграм-канал Ивана Карпова со ссылкой на ESPN.