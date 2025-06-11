Жерсона отговаривают от трансфера в Россию

Бывший игрок сборной Бразилии Зиньо порекомендовал полузащитнику «Фламенго» Жерсону не переходить в «Зенит».
«СВО там вообще не заканчивается, а страна не участвует в крупных соревнованиях. При всем уважении, я бы не советовал туда ехать.
Не стоит ехать со своей семьей в Россию», – цитирует Зиньо телеграм-канал Ивана Карпова со ссылкой на ESPN.
- Ожидается, что «Зенит» купит Жерсона за 25 миллионов евро + бонусы.
- Зарплата полузащитника в петербургском клубе увеличится в 3 раза.
- Он забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова