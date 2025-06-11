Зайнутдинов близок к трансферу в московский клуб

Футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов в ближайшее время должен перейти в «Динамо».
«Клубы договорились о цене трансфера и на сегодняшний день, игрок обговаривает условия контракта с «Динамо», и с большей долей вероятности Бахтиeр станет игроком московского клуба», – написал источник.
- Рыночная стоимость Зайнутдинова – 3,3 миллиона евро.
- В прошедшем сезоне хавбек «Бешикташа» сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Ранее Зайнутдинов играл в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»