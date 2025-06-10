Манише рассказал, как Аленичев съезжал по лестнице на машине

Манише поделился воспоминаниями о нелепом поступке экс-одноклубника по «Порту» Дмитрия Аленичева.

– Один из моих лучших друзей – Аленичев, с которым я играл в «Порту». Он очень забавный.

Помню, если кто-то отдавал неудачную передачу, то Аленичев поворачивался ко мне и тихонько говорил: «Как же плохо, слабенький, ну очень слабенький».

С ним вообще много историй связано, я просто не могу их рассказывать.

– Очень нужно. Хотя бы одну.

– Мы стали чемпионами, и у нас был командный ужин. Аленичев приехал на машине и потом не знал, где выезд с парковки.

В результате он начал съезжать по лестнице! Прямо по ступенькам – машина сильно наклонилась и встала…

Спрашиваю: «Дружище, что ты творишь?» И он такой: «Получается, выезд все-таки не здесь?»