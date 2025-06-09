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  • Экс-динамовец Манише раскрыл стоимость своего вина: «Очень хотел бы продавать его в России»

Экс-динамовец Манише раскрыл стоимость своего вина: «Очень хотел бы продавать его в России»

Сегодня, 18:46

Бывший полузащитник «Динамо» Манише рассказал о своем бизнесе.

– Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь?

– Комментирую футбол на CNN. Работаю послом ФИФА, УЕФА и португальской лиги. А ещe занимаюсь винным бизнесом. Сейчас даже расширили ассортимент – добавили шампанское, сыры и другие продукты.

Эта отрасль очень конкурентна, но когда ты отдаeшься делу и веришь в него, то удаeтся преуспеть. Я занимаюсь всем этим с 2016 года.

– Продукты, которые вы поставляете, можно купить в Лиссабоне или вообще в Португалии?

– Во всeм мире. Экспортируем много вина в Китай, Канаду, США, всю Европу.

– В Россию?

– Пока нет – из-за проблем, которые сейчас существуют. Хотя я бы очень хотел продавать в России, тут большой рынок. У меня есть контакты в этом регионе.

Вероятно, в ближайшее время будет общение с некоторыми инвесторами, чтобы распространять наши продукты в Москве. Город развивается, высокий уровень жизни.

Тут любят хорошо поесть и выпить, а рестораны – одни из лучших в мире. Идеально для нашего бренда.

– Для вас всe это больше хобби или бизнес?

– С тех пор как назвались #18 by Maniche, мы хотим развиваться. Давно мечтал и о таком деле, и об отеле. Интересны отрасли, которые не связаны с футболом.

Хотя мне было необходимо адаптироваться к новым обстоятельствам. До того как попасть на этот рынок, я два с половиной года стажировался. Заниматься проектами и не добиваться успеха – такое не для меня. Конечно, воспринимаю как бизнес.

– Сколько стоит бутылка вашего вина?

34,90 евро [3 154 рубля].

  • Португалец был в «Динамо» с 2005 по 2006 год.
  • Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Манише
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