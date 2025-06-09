Манише вспомнил, что его испугало в России: «Это вообще нормально?»

Бывший полузащитник «Динамо» Манише рассказал об инциденте с самолетом в России.

«Помню, мы играли в гостях, я тогда ещe забил. Летим обратно: поднялись на борт, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолeта!

У нас ещe борт такой, весьма старенький. Сейчас это звучит как весeлая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков – это вообще нормально?» – заявил Манише.