Манише вспомнил, что его испугало в России: «Это вообще нормально?»

Бывший полузащитник «Динамо» Манише рассказал об инциденте с самолетом в России.
«Помню, мы играли в гостях, я тогда ещe забил. Летим обратно: поднялись на борт, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолeта!
У нас ещe борт такой, весьма старенький. Сейчас это звучит как весeлая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков – это вообще нормально?» – заявил Манише.
- Португалец был в «Динамо» с 2005 по 2006 год.
- Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 13 матчах.
Источник: «Чемпионат»