Сменился главный кандидат на пост тренера «Пари НН»

В «Пари НН» выбирают нового тренера.
Если накануне главным кандидатом шел Марцел Личка, то теперь нижегородцы хотят назначить Игоря Осинькина.
«Предполагается, что помимо Осинькина в Нижний переедут и несколько футболистов Павла Андреева. Например, Роман Ежов и вратарь Иван Ломаев.
Идея плотного сотрудничества с Павлом Андреевым принадлежит главе нижегородского ЦУРС Максиму Гафурову.
При этом в случае, если решение о сотрудничестве будет принято, Александр Удальцов останется на посту спортивного директора, но потеряет полномочия. Основные решения будет принимать Гафуров при консультировании агентства Павла», – написал источник.
- Осинькин ранее покинул «Крылья Советов».
- «Пари НН» покидает Виктор Гончаренко.
- Нижегородцы вылетели из РПЛ по спортивному принципу, но останутся в лиге из-за снятия «Химок».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»