Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Беларусь - Россия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Сменился главный кандидат на пост тренера «Пари НН»

Сегодня, 10:03
2

В «Пари НН» выбирают нового тренера.

Если накануне главным кандидатом шел Марцел Личка, то теперь нижегородцы хотят назначить Игоря Осинькина.

«Предполагается, что помимо Осинькина в Нижний переедут и несколько футболистов Павла Андреева. Например, Роман Ежов и вратарь Иван Ломаев.

Идея плотного сотрудничества с Павлом Андреевым принадлежит главе нижегородского ЦУРС Максиму Гафурову.

При этом в случае, если решение о сотрудничестве будет принято, Александр Удальцов останется на посту спортивного директора, но потеряет полномочия. Основные решения будет принимать Гафуров при консультировании агентства Павла», – написал источник.

  • Осинькин ранее покинул «Крылья Советов».
  • «Пари НН» покидает Виктор Гончаренко.
  • Нижегородцы вылетели из РПЛ по спортивному принципу, но останутся в лиге из-за снятия «Химок».

Еще по теме:
Губернатор ведет переговоры с двумя кандидатами на пост главного тренера «Пари НН» 3
Осинькин отреагировал на информацию о переговорах с «Ахматом» и «Пари НН» 2
Мостовой: «Не удивлюсь, если «Пари НН» назначит тренером женщину» 5
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Пари НН Осинькин Игорь
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1749540473
Ну это ближе, к телу, как говорится. Личке после Динамо не с руки, как бы. А Осинкину в самый раз.
Ответить
zigbert
1749553117
Вполне возможно такое назначение. Не Юрана же опять ставить.
Ответить
Главные новости
Фото«Манчестер Сити» объявил о втором трансфере за сутки
19:30
У бронзового призера Первой лиги будет спонсор: «Нельзя допустить трагедию»
19:19
2
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
19:07
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
18:50
3
ЦСКА может вернуть тренера, при котором команда стала пятой в РПЛ
18:40
3
Переход Меньяна в «Челси» сорвался: подробности
18:06
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
23
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера Садулаева
16:34
11
Все новости
Все новости
Мостовой высказался о трансфере Комличенко в «Локомотив»
19:00
Раскрыта дата медобследования Осипенко в «Зените»
18:18
«Спартак» нацелился на полуфиналиста ЧМ-2022
17:56
2
Пять городов претендуют на проведение матча за Суперкубок России
17:46
3
ФотоГлушаков прошел возле «Лукойл Арены» с плакатом «Я ненавижу «Спартак»
17:17
22
Мелехин – о Бонифаци из «Байера»: «Против Дзюбы тяжелее»
17:05
1
Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»
16:42
6
Стало известно, почему «Зенит» отказался от трансфера Садулаева
16:34
11
Комличенко сделал выбор между «Макдональдсом» и «Вкусно – и точка»
16:16
7
ЦСКА не ведет переговоры с Личкой
15:49
4
Еще два игрока проходят медосмотр для «Локомотива»
15:34
7
Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России
15:15
5
Глушаков встал на защиту Николича: «Он же не божился»
15:00
2
Комличенко объяснил, почему выбрал «Локомотив»
14:38
8
Личка близок к назначению в топ-клуб РПЛ
14:28
6
Опытный комментатор «Матч ТВ» сообщил о своем трансфере на Okko
14:00
1
ЦСКА и «Ахмат» могут совершить обмен игроками
13:58
7
Обращение «Ростова» к ушедшему в «Локо» Комличенко
13:25
2
ФотоДевушка Батракова, которая на 10 лет старше его, трогательно поздравила игрока с днем рождения
13:05
19
«Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, которую «Динамо» предложило Осипенко
12:50
37
В Кремле заявили, что футбол – это боль России
12:41
14
Комментарий ЦСКА по кандидатуре Осинькина
12:25
6
«Включили ресурс»: «Зенит» перехватил Осипенко у московских клубов
12:00
15
Комличенко после трансфера в «Локо» детально рассказал, как его уговаривал «Спартак» и лично Станкович
11:39
11
Раскрыта зарплата Комличенко в «Локо»
11:29
3
Видео«Локомотив» креативно сообщил о трансфере Комличенко, упомянув «Спартак»
11:20
9
Реакция Рабинера на внезапный уход Николича из ЦСКА
11:17
6
Комличенко подписал 3-летний контракт с московским клубом
11:08
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 