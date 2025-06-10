Сменился главный кандидат на пост тренера «Пари НН»

В «Пари НН» выбирают нового тренера.

Если накануне главным кандидатом шел Марцел Личка, то теперь нижегородцы хотят назначить Игоря Осинькина.

«Предполагается, что помимо Осинькина в Нижний переедут и несколько футболистов Павла Андреева. Например, Роман Ежов и вратарь Иван Ломаев.

Идея плотного сотрудничества с Павлом Андреевым принадлежит главе нижегородского ЦУРС Максиму Гафурову.

При этом в случае, если решение о сотрудничестве будет принято, Александр Удальцов останется на посту спортивного директора, но потеряет полномочия. Основные решения будет принимать Гафуров при консультировании агентства Павла», – написал источник.