Анчелотти пообещал следить за РПЛ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что вероятный переход Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» не закроет для него дверь в национальную команду.

«Мы говорили об этом. Таково решение футболиста.

Конечно, есть лиги с более высокими требованиями в сравнении с другими, но мы будем оценивать состояние игроков перед чемпионатом мира независимо от лиги.

Если это будет Россия – значит, будем анализировать чемпионат России», – сказал Анчелотти.