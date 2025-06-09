Анчелотти пообещал следить за РПЛ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что вероятный переход Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» не закроет для него дверь в национальную команду.
«Мы говорили об этом. Таково решение футболиста.
Конечно, есть лиги с более высокими требованиями в сравнении с другими, но мы будем оценивать состояние игроков перед чемпионатом мира независимо от лиги.
Если это будет Россия – значит, будем анализировать чемпионат России», – сказал Анчелотти.
- Ожидается, что «Зенит» купит Жерсона за 25 миллионов евро + бонусы.
- Зарплата полузащитника в петербургском клубе увеличится в 3 раза.
- Он забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.
Источник: Globo Esporte