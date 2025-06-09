Инвестор «Черноморца» отказался от заявления о договорном матче

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, который был инвестором «Черноморца», сделал новое заявление о возможном договорном матче новороссийцев.

Ранее он говорил, что подозревает гендиректора клуба Максима Пономарeва в попытке манипуляции результатом матча 34-го тура Первой лиги с «Сочи».

«В продолжение пятничной пресс-конференции хотел бы проинформировать болельщиков «Черноморца» и журналистов о том, что у меня состоялся принципиальный мужской разговор с генеральным директором новороссийского клуба Максимом Пономарeвым.

Мы обсудили и детально разобрали ситуацию с интерпретацией его беседы с рядом игроков накануне заключительного матча сезона против футбольного клуба «Сочи».

Разговора о неспортивном поведении какой-либо из команд не было, соответственно, предложений, выходящих за рамками спортивной этики, ни от одной из сторон не звучало. Желание досконально разобраться в ситуации, а также эмоции повлияли на то, каким образом были сделаны акценты.

Могу констатировать, что противоречия между мной и Пономарeвым сняты, взаимных претензий мы не имеем. Тема возможного манипулирования результатом игры «Черноморец» – «Сочи» закрыта и больше комментариям не подлежит. Что касается дальнейшей судьбы «Черноморца», то это уже другая история», – сказал Шишкарев.