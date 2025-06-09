Реакция Колыванова на ситуацию с Николичем: «Под него построили всю команду, а он берeт и бросает»

Бывший главный тренер «Торпедо», «Уфы» и молодежной сборной России Игорь Колыванов высказался об уходе считает, что ЦСКА построил всю команду под главного тренера Марко Николича. Ожидается, что серб перейдет в АЕК.
«Николич только вроде бы создал команду, а затем берeт и уходит. Это некорректно и несимпатично. Одно дело если бы он уехал в клуб из Англии, Испании или Италии, а он укатывает в АЕК, который выступает в Лиге конференций. Это непонятно. По мне, Николич поступил с ЦСКА некрасиво. Под него построили всю команду, а он берeт и бросает», – сказал Колыванов.
- Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
- АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
- Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.
Источник: «Чемпионат»