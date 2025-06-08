Селюк посоветовал иностранного тренера для ЦСКА: «И Кисляк станет новым Де Брюйне!»

Известный агент Дмитрий Селюк, что ЦСКА, в случае ухода Марко Николича с поста главного тренера команды, мог бы возглавить экс-тренер «Химок» Франк Артига.

– Артига – супертренер, 10 лет работал в «Барселоне». Он воспитал Фати, Гави, Ольмо и так далее. Практически вся сегодняшняя «Барселона»! И берем «Химки» сейчас – при нем все игроки «Химок» стали стоить дороже. Тот же Заболотный стал бегать лучше, чем в молодые годы. О чем тут думать?

– Вы готовы предложить Артигу в ЦСКА?

– Мое убеждение, что Франк был бы готов подписать контракт, где ему бы платили символическую сумму. Например, условные 200 тысяч сперва, а остаток – по достижению результата. Так что клуб бы сперва увидел результат. Тем более, у ЦСКА много молодежи, а Франк любит работать с молодежью.

И поверьте, он не скажет кого‑то покупать ему за 5 миллионов. Он скажет спортивному директору: «Пожалуйста, приглашайте, кого считаете нужным, а я скажу, подходит ли мне этот футболист». Но да, он может сказать, какую позицию надо будет усилить – и все.

Думаю, ЦСКА хочет играть первым номером, Артига точно играет первым номером, он победитель. Уверен, вся молодежь армейцев с ним бы развилась еще сильнее. И через сезон можно посмотреть, увеличилась ли бы капитализация команды, стали ли лучше играть и так далее.

Просто с «Химками» Франк зашел не в ту дверь. В клубе не было зарплат, и то Артига умудрился оставить команду по спортивному принципу. Если сегодня опросить футболистов «Химок», они все скажут что у Артиги великолепный тренировочный процесс.

– В общем, армейцам точно стоит рассмотреть?

– Я думаю, для ЦСКА это был бы отличный вариант. Артига может вернуть тот ЦСКА, на который все ходили и кайфовали. Артиге надо тренировать более статусный клуб, а не которые играют за тарелку борща. А ведь он умудрялся более полугода мотивировать команду, где нет денег вообще!

Он человек работы. И Артига как раз хочет показать и доказать, что с хорошим клубом РПЛ он может бороться за чемпионство. Артига адаптирован к чемпионату. А если ЦСКА пригласит его на собеседование, то он поразит Бабаева, Гинера и Орешкина.

Плюс, Франк очень интеллигентный и профессиональный человек. Не лезет в трансферы и околофутбольные дела. Просто работает с утра до вечера не выходя из офиса. Безусловно, это супервариант для ЦСКА.

Артига ставит игру, это очень важный момент. Он действительно учит. И под его руководством такие парни, как Абдулкадыров, будут иметь успех и в Европе. Если Артига кому‑то в Европе скажет, что такой‑то футболист супер, так как он с ним работал, то поверьте мне, кого‑то сразу возьмет «Алавес», «Севилья», «Валенсия». И Кисляк реально станет новым Де Брюйне!