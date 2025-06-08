Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Селюк посоветовал иностранного тренера для ЦСКА: «И Кисляк станет новым Де Брюйне!»

Селюк посоветовал иностранного тренера для ЦСКА: «И Кисляк станет новым Де Брюйне!»

Вчера, 18:52
8

Известный агент Дмитрий Селюк, что ЦСКА, в случае ухода Марко Николича с поста главного тренера команды, мог бы возглавить экс-тренер «Химок» Франк Артига.

– Артига – супертренер, 10 лет работал в «Барселоне». Он воспитал Фати, Гави, Ольмо и так далее. Практически вся сегодняшняя «Барселона»! И берем «Химки» сейчас – при нем все игроки «Химок» стали стоить дороже. Тот же Заболотный стал бегать лучше, чем в молодые годы. О чем тут думать?

– Вы готовы предложить Артигу в ЦСКА?

– Мое убеждение, что Франк был бы готов подписать контракт, где ему бы платили символическую сумму. Например, условные 200 тысяч сперва, а остаток – по достижению результата. Так что клуб бы сперва увидел результат. Тем более, у ЦСКА много молодежи, а Франк любит работать с молодежью.

И поверьте, он не скажет кого‑то покупать ему за 5 миллионов. Он скажет спортивному директору: «Пожалуйста, приглашайте, кого считаете нужным, а я скажу, подходит ли мне этот футболист». Но да, он может сказать, какую позицию надо будет усилить – и все.

Думаю, ЦСКА хочет играть первым номером, Артига точно играет первым номером, он победитель. Уверен, вся молодежь армейцев с ним бы развилась еще сильнее. И через сезон можно посмотреть, увеличилась ли бы капитализация команды, стали ли лучше играть и так далее.

Просто с «Химками» Франк зашел не в ту дверь. В клубе не было зарплат, и то Артига умудрился оставить команду по спортивному принципу. Если сегодня опросить футболистов «Химок», они все скажут что у Артиги великолепный тренировочный процесс.

– В общем, армейцам точно стоит рассмотреть?

– Я думаю, для ЦСКА это был бы отличный вариант. Артига может вернуть тот ЦСКА, на который все ходили и кайфовали. Артиге надо тренировать более статусный клуб, а не которые играют за тарелку борща. А ведь он умудрялся более полугода мотивировать команду, где нет денег вообще!

Он человек работы. И Артига как раз хочет показать и доказать, что с хорошим клубом РПЛ он может бороться за чемпионство. Артига адаптирован к чемпионату. А если ЦСКА пригласит его на собеседование, то он поразит Бабаева, Гинера и Орешкина.

Плюс, Франк очень интеллигентный и профессиональный человек. Не лезет в трансферы и околофутбольные дела. Просто работает с утра до вечера не выходя из офиса. Безусловно, это супервариант для ЦСКА.

Артига ставит игру, это очень важный момент. Он действительно учит. И под его руководством такие парни, как Абдулкадыров, будут иметь успех и в Европе. Если Артига кому‑то в Европе скажет, что такой‑то футболист супер, так как он с ним работал, то поверьте мне, кого‑то сразу возьмет «Алавес», «Севилья», «Валенсия». И Кисляк реально станет новым Де Брюйне!

  • Сообщалось, что АЕК представит 45-летнего Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • 48-летний Артига покинул пост главного тренера «Химок» в середине апреля.

Еще по теме:
Определен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов 1
Агент Сафонов – о ситуации с Николичем в ЦСКА: «Есть вопросы к тем людям, что составляли контракт» 2
Мостовой готов стать помощником нового тренера ЦСКА 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Николич Марко Артига Франк Селюк Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gwynbleidd
1749398393
Нууу фиг знает. Химки с Артигой странно играли, то что он умеет работать с молодежью это факт, но вот что он сможет чего то добиться в ЦСКА и вырастить из Кисляка нового ДеБрюйне, далеко не факт...
Ответить
...короче
1749399202
...мягко агент стелет...
Ответить
Иван Петров 1986
1749402781
И перестанет он играть совсем. Он уже звезда, а звезды у нас не напрягаются, они деньги получают.
Ответить
Garrincha58
1749403629
такие как Брюйне в России не родятся предпосылок нет
Ответить
Интерес
1749403636
А каков твой процент,если пропихнуть удастся???
Ответить
Главные новости
Трофей Роналду, «Зенит» готовит сумасшедшее предложение по Батракову, кандидаты на замену Николичу в ЦСКА и другие новости
01:45
ФотоРоналду с первым трофеем за четыре года
01:23
1
Фото40-летний Роналду заплакал после победы в Лиге наций – это его первый трофей за 4 года
00:54
5
⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию
00:43
14
Губерниев ответил, что нужно разрешить в России
00:27
5
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Семин назвал лучшего тренера мира
Вчера, 23:52
Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности
Вчера, 23:45
2
Роналду забил 938-й гол в карьере – в финале Лиги наций
Вчера, 23:23
1
Все новости
Все новости
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Агент Сафонов – о ситуации с Николичем в ЦСКА: «Есть вопросы к тем людям, что составляли контракт»
Вчера, 23:00
2
Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»
Вчера, 22:54
5
Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку
Вчера, 22:26
1
Вингер «Краснодара» высказался о возможном уходе из клуба
Вчера, 22:16
2
«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками сборной России
Вчера, 22:10
Мостовой готов стать помощником нового тренера ЦСКА
Вчера, 21:58
4
«Зенит» вступил в борьбу с «Динамо» за Осипенко
Вчера, 21:49
2
«Зенит» включал победу в Лиге чемпионов в бонусы к предложению для «Фламенго» по Жерсону
Вчера, 21:34
5
Назван еще один кандидат на пост главного тренера ЦСКА
Вчера, 20:12
6
«Зенит» и «Спартак» поборются за Жедсона Фернандеша
Вчера, 20:05
8
Глушаков назвал трех лучших игроков сезона в РПЛ
Вчера, 19:50
Названы три кандидата на пост главного тренера ЦСКА, один из них возглавлял АЕК
Вчера, 19:35
8
Медведев тремя словами отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Батракову
Вчера, 19:01
16
Селюк посоветовал иностранного тренера для ЦСКА: «И Кисляк станет новым Де Брюйне!»
Вчера, 18:52
8
Названа сумма, которую «Зенит» готов потратить на Батракова
Вчера, 18:40
15
«Зенит» нацелен на покупку Батракова
Вчера, 17:38
21
Юран высказался о возможности приглашения в ЦСКА
Вчера, 17:27
9
Мамаев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
Вчера, 17:10
2
Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад, оценил свой вклад в чемпионство клуба
Вчера, 16:59
17
Аленичев считает, что титулу «Краснодара» радовалась почти вся страна: «Зенит» уже многим надоел»
Вчера, 16:03
13
Игрок «Краснодара» перейдет в «Сочи»
Вчера, 15:40
5
Назван размер бонусов, которые «Зенит» готов платить Жерсону
Вчера, 15:20
19
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Николичем
Вчера, 15:03
11
Глушаков рассказал, когда завершит карьеру
Вчера, 14:48
Ташуев готов возглавить ЦСКА
Вчера, 14:37
9
Агент Лички высказался о возможности приглашения тренера в ЦСКА
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 