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Ташуев готов возглавить ЦСКА

Вчера, 14:37
9

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев выразил согласие стать главным тренером ЦСКА в случае ухода с этого поста Марко Николича.

– Если бы вам позвонили из ЦСКА, вы бы согласились возглавить клуб?

– Конечно. А какой российский тренер не хочет работать в ЦСКА? Просто такие клубы, как «Спартак», ЦСКА – они смотрят куда‑то вдаль, думают, что там настоящие тренеры. А настоящее всегда есть рядом.

Я говорю за весь тренерский российский цех. Мы далеко не хуже, а даже лучше, чем иностранцы. Мы работаем с нашими футболистами, которые чуть пониже уровнем, и развиваем их. В «Ахмате» я боролся за выживание, а тем не менее у нас вызвали трех игроков в сборную России.

  • По данным Gazzetta, АЕК представит Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.66-летний Ташуев ранее был главным тренером в 17 клубах, в том числе в «Краснодаре», «Факеле», «Спартаке» из Нальчика, «Анжи», «Кубани».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Ташуев Сергей Николич Марко
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Комментарии (9)
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FFR
1749383294
Ташуев как пионер, всегда готов, но за деньги, и не гарантирует успех.
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Интерес
1749384382
Иди отдыхай.
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The only one
1749385078
Хорошие тренеры мало говорят, но много делают...
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lek!
1749386059
Не люблю таких людей , которые слова на ветер бросают . Ни чего у тебя не получится с ЦСКа , твой уровень ФНЛ
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boris63
1749386985
Серёга Игнашевич на голову лучше и свой.
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АЛЕКС 58
1749387180
Ещё один перекати-поле,и самомнение зашкаливает
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Spartak_forv@
1749388466
Учитесь,щеглы!)
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...короче
1749389123
...огласите весь список "готовых возглавить"...
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zigbert
1749389456
Одного желания тут мало. Вряд ли руководство команды пойдет на такой шаг, да и не найдется такого болельщика команды, который был бы рад такому событию.
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