Ташуев готов возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев выразил согласие стать главным тренером ЦСКА в случае ухода с этого поста Марко Николича.

– Если бы вам позвонили из ЦСКА, вы бы согласились возглавить клуб?

– Конечно. А какой российский тренер не хочет работать в ЦСКА? Просто такие клубы, как «Спартак», ЦСКА – они смотрят куда‑то вдаль, думают, что там настоящие тренеры. А настоящее всегда есть рядом.

Я говорю за весь тренерский российский цех. Мы далеко не хуже, а даже лучше, чем иностранцы. Мы работаем с нашими футболистами, которые чуть пониже уровнем, и развиваем их. В «Ахмате» я боролся за выживание, а тем не менее у нас вызвали трех игроков в сборную России.