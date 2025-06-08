Ташуев готов возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев выразил согласие стать главным тренером ЦСКА в случае ухода с этого поста Марко Николича.
– Если бы вам позвонили из ЦСКА, вы бы согласились возглавить клуб?
– Конечно. А какой российский тренер не хочет работать в ЦСКА? Просто такие клубы, как «Спартак», ЦСКА – они смотрят куда‑то вдаль, думают, что там настоящие тренеры. А настоящее всегда есть рядом.
Я говорю за весь тренерский российский цех. Мы далеко не хуже, а даже лучше, чем иностранцы. Мы работаем с нашими футболистами, которые чуть пониже уровнем, и развиваем их. В «Ахмате» я боролся за выживание, а тем не менее у нас вызвали трех игроков в сборную России.
- По данным Gazzetta, АЕК представит Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
- АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.66-летний Ташуев ранее был главным тренером в 17 клубах, в том числе в «Краснодаре», «Факеле», «Спартаке» из Нальчика, «Анжи», «Кубани».
Источник: «Матч ТВ»