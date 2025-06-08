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Реакция Пономарева на ситуацию с Николичем

Сегодня, 09:58
6

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном уходе главного тренера красно-синих Марко Николича в АЕК.

– Как относитесь к информации о том, что Марко Николич собирается покинуть ЦСКА и уйти в АЕК? Верите, что он уйдет?

– Если так пишут, то я в это верю. Это, конечно, непорядочно с его стороны. Он только принял команду, работает всего год. Тем более, он обещал во всеуслышание, что ЦСКА будет бороться за золото в следующем сезоне. Как можно бросить команду? Тем более у него контракт. Правда, он может его выкупить. Видимо, Николич уходит на большие деньги.

– Пишут, что в АЕКе ему предложили зарплату больше, чем в ЦСКА: чуть меньше 2 миллионов евро против 1,2.

– Непорядочно это. Отработай сколько положено и тогда можешь уходить.

– Нужно ли ЦСКА увеличивать Николичу зарплату, чтобы удержать?

– Нет. Не стоит. Если он решил, пусть уходит. Надо брать Сергея Игнашевича. Он сейчас находится без работы. Сергей неплохо работал в «Балтике». У него была хорошая команда, играла очень прилично. Была хорошо поставлена игра. Я Игнашевичу полностью доверяю.

– Как у тренера у него нет серьезных достижений. Это не смущает?

– А когда еще ему набираться опыта? У него есть определенный опыт с «Балтикой».

– Верите, что с ЦСКА он сможет побороться за чемпионство?

– Запросто. У него есть авторитет, хорошие знания, он чувствует игру. Его все поддержат: и ветераны, и болельщики. Проблем не будет.

– На Николича у вас есть обида?

– Конечно. Это не годится. Непорядочно. У нас это понятие ушло на десятый план, поэтому меня ничего уже не удивляет. Деньги застилают все.

– И еврокубки. АЕК там участвует.

– Это второстепенно.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Николич Марко Игнашевич Сергей Пономарев Владимир
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Комментарии (6)
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1749366290
Тут он судит здраво.Игнаш конь хоть пришлый,но прижившийся,и в авторитете у игроков.Никуда не лезет со своими "умными мыслями",культурный человек,не гнушающийся разновидностей искусства.Есть одна проблема:командовать им тоже сложно,а кто там сидит в качестве "решал"реального хозяина за спиной Гинера-вопрос...
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boris63
1749366729
Игнашевич был бы как нельзя кстати.
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biber.ru
1749366878
Не надо Игнашевича.
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Инсаров
1749367253
Мы его, можно сказать, на эмиратской помойке нашли... Отмыли, обогрели, обобра... (тьфу, не то) , напоили, накормили, а он нам теперь фигвамы рисует...
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andrei-sarap-yandex
1749371045
ЦСКА гнилой клуб....случай с КРУГОВЫМ с крысей.....а МАРИО был выписан из БРАЗИЛИИ..никто никому не должен....А КРЫСА подвёл клуб и команду второй раз...1 раз обещал одной команде а перешёл в ЗЕНИТ.....мерзкий и двухликий тип....
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andrei-sarap-yandex
1749371220
с НИКОЛИЧЕМ НЕ СОШЛИСЬ НА ТРАНСФЕРАХ....удачи ТРЕНЕР...играют в команде 30 игроков а прихлебателей 300 человек на подсосе которые ничего не делают а получают деньги
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