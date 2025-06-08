Реакция Пономарева на ситуацию с Николичем

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном уходе главного тренера красно-синих Марко Николича в АЕК.

– Как относитесь к информации о том, что Марко Николич собирается покинуть ЦСКА и уйти в АЕК? Верите, что он уйдет?

– Если так пишут, то я в это верю. Это, конечно, непорядочно с его стороны. Он только принял команду, работает всего год. Тем более, он обещал во всеуслышание, что ЦСКА будет бороться за золото в следующем сезоне. Как можно бросить команду? Тем более у него контракт. Правда, он может его выкупить. Видимо, Николич уходит на большие деньги.

– Пишут, что в АЕКе ему предложили зарплату больше, чем в ЦСКА: чуть меньше 2 миллионов евро против 1,2.

– Непорядочно это. Отработай сколько положено и тогда можешь уходить.

– Нужно ли ЦСКА увеличивать Николичу зарплату, чтобы удержать?

– Нет. Не стоит. Если он решил, пусть уходит. Надо брать Сергея Игнашевича. Он сейчас находится без работы. Сергей неплохо работал в «Балтике». У него была хорошая команда, играла очень прилично. Была хорошо поставлена игра. Я Игнашевичу полностью доверяю.

– Как у тренера у него нет серьезных достижений. Это не смущает?

– А когда еще ему набираться опыта? У него есть определенный опыт с «Балтикой».

– Верите, что с ЦСКА он сможет побороться за чемпионство?

– Запросто. У него есть авторитет, хорошие знания, он чувствует игру. Его все поддержат: и ветераны, и болельщики. Проблем не будет.

– На Николича у вас есть обида?

– Конечно. Это не годится. Непорядочно. У нас это понятие ушло на десятый план, поэтому меня ничего уже не удивляет. Деньги застилают все.

– И еврокубки. АЕК там участвует.

– Это второстепенно.