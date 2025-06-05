Обинна определил двух игроков сборной России, которые делают разницу

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Нигерии Виктор Обинна поделился мнением о сборной России.

«Честно говоря, я не особо следил за игроками сборной России, но я помню, что у них есть очень хорошие молодые игроки, такие как Антон Миранчук и Александр Головин. Эти ребята делают разницу для сборной России.

Я думаю, что сборная России – очень молодая команда с игроками, у которых есть потенциал, чтобы создать хорошую команду в будущем», – сказал Обинна.