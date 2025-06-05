Еще один клуб РПЛ может сменить главного тренера

«Торпедо» может назначить главным тренером Олега Василенко, который сейчас возглавляет «Черноморец».

Специалист встретился с председателем совета директоров новороссийцев Сергеем Шишкаревым и сообщил о своем желании перейти в московский клуб. Сейчас между сторонами ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что инвестор «Торпедо» Леонид Соболев хотел бы видеть Василенко главным тренером команды. Специалист уже дал на это свое согласие.

У Василенко действующий контракт с «Черноморцем», а «Торпедо» сейчас возглавляет Олег Кононов.