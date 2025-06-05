Еще один клуб РПЛ может сменить главного тренера

«Торпедо» может назначить главным тренером Олега Василенко, который сейчас возглавляет «Черноморец».
Специалист встретился с председателем совета директоров новороссийцев Сергеем Шишкаревым и сообщил о своем желании перейти в московский клуб. Сейчас между сторонами ведутся переговоры.
Ранее сообщалось, что инвестор «Торпедо» Леонид Соболев хотел бы видеть Василенко главным тренером команды. Специалист уже дал на это свое согласие.
У Василенко действующий контракт с «Черноморцем», а «Торпедо» сейчас возглавляет Олег Кононов.
- В прошлом сезоне «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге, набрав 65 очков за 34 матча, и вышло в РПЛ.
- «Черноморец» закончил сезон 3-м с 64 очками, но не был допущен до стыковых матчей из-за отсутствия лицензии РФС-1.
- 51-летний Василенко ранее возглавлял в РПЛ «Урал» и «Факел».
Источник: «РБ Спорт»