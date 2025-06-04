Назван кандидат на пост главного тренера «Ростова»

Владимир Федотов ведет переговоры с «Ростовом», и этот клуб является главным вариантом для тренера на данный момент. Один из источников считает, что стороны практически достигли согласия. Многое в варианте с «Ростовом» зависит от семьи Федотова, и как они воспримут этот вариант.
Ранее у тренера не получилось продолжить карьеру в клубе, способном бороться за первые места, как того он хотел. Федотова рассматривали в «Локомотиве» и его кандидатура обсуждалась в руководстве «Динамо», но красно-зеленые решили оставить Галактионова, а бело-голубые переключились на других специалистов.
- 58-летний Федотов в 2022–2024 годах возглавлял ЦСКА, а до этого работал с «Оренбургом» и «Сочи».
- Сейчас «Ростов» возглавляет Джонатан Альба. В руководстве клуба летом могут произойти серьезные перестановки.
Источник: «ВсеПроСпорт»