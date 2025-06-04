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Назван кандидат на пост главного тренера «Ростова»

Сегодня, 12:41
6

Владимир Федотов ведет переговоры с «Ростовом», и этот клуб является главным вариантом для тренера на данный момент. Один из источников считает, что стороны практически достигли согласия. Многое в варианте с «Ростовом» зависит от семьи Федотова, и как они воспримут этот вариант.

Ранее у тренера не получилось продолжить карьеру в клубе, способном бороться за первые места, как того он хотел. Федотова рассматривали в «Локомотиве» и его кандидатура обсуждалась в руководстве «Динамо», но красно-зеленые решили оставить Галактионова, а бело-голубые переключились на других специалистов.

  • 58-летний Федотов в 2022–2024 годах возглавлял ЦСКА, а до этого работал с «Оренбургом» и «Сочи».
  • Сейчас «Ростов» возглавляет Джонатан Альба. В руководстве клуба летом могут произойти серьезные перестановки.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Федотов Владимир Альба Джонатан
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Комментарии (6)
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MaxRnD
1749030308
Зачем таким иезуитским способом издеваться над командой ? Расформируйте к чёртовой матери и концы в воду ...
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Мордаванин
1749031326
да Григоряна назначьте.чего уж там мельчить
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АлексМак
1749031338
этого самовлюблённого пенсионера ни в коем случае
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zigbert
1749032870
Можно хотя бы на год оставить Альбу. Федотов не вариант.
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FanatSerj
1749033124
А чем Альба плох? то что Байромяна в створ ворот не научил попадать с 11 метров? это сильно не его вина. А федотов только и ассоциируется с 10:1 и его комментариями.
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САДЫЧОК
1749033715
Ставят никакущего Федотова и убирают хорошего тренера Альбу! В своём уме?
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