Семшов разочарован голосованием клубов РПЛ: «Мы на рынке, что ли?»

Игорь Семшов высказался о спорной ситуации с заменой «Химок» в РПЛ.

Напрямую в Первую лигу выбыли «Факел» и «Оренбург».

«Ахмат» в стыках сохранил место в высшем дивизионе; «Пари НН» вылетел, проиграв «Сочи».

«Химки» на прошлой неделе лишились шансов на лицензирование в Премьер-лиге из-за долгов.

Сообщалось, что 13 клубов РПЛ рекомендовали РФС сохранить «Пари НН» в высшем дивизионе вместо «Химок».

«Мне даже смешно об этом говорить. Чтобы у нас всe было чeтко, нужно правильно прописывать регламент и знать о возможных форс-мажорах.

Сейчас проголосовали 13 клубов, чтобы «Пари НН» остался в РПЛ. Не имею ничего против клуба, мне без разницы, кто останется в нижней части. Но где спортивная составляющая?

Мы знали, что «Химкам» не дадут лицензию. Люди в лиге просто так сидят? Они не работают! У нас проблема, что во всех лигах и любом виде спорта работают непрофессионалы и посторонние люди.

Мы знали, что «Химкам» не дадут лицензию? Знали. Тогда дайте играть стыки 14-й и 15-й командам, а 13-я остаeтся. Всe, вопрос снят! Мы с вами за две минуты нашли выход!

Случился форс-мажор. У нас устраивают какие-то голосования. Вы зачем в футбол вообще играете? Где спортивная составляющая? Если вы работаете, то работайте так, чтобы не было вопросов.

Расширьте лигу, как этого хотели – все останутся. Мы сыграли стыки, и начались непонятки. Футбольные люди должны заниматься футболом, а их порой просто не подпускают. Футбольный человек думает по-иному!

Я не имею ничего против никого, но это ненормальная ситуация. Говорят о каком-то голосовании! Мы на рынке, что ли? Давайте проголосуем, кто у нас будет чемпионом в следующем году.

Из хорошего российского чемпионата делается какой-то цирк. Расширьте чемпионат до 18 команд или меняйте регламент. Но голосование – это неправильно», – заявил Семшов.