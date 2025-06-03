Стало известно, какой клуб «Зенит» хотел сохранить в РПЛ вместо «Химок»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб выступал за сохранение «Оренбурга» в РПЛ.

Из числа участников Премьер-лиги были исключены 4 клуба – «Факел», «Оренбург», «Пари НН» и «Химки».

Сообщалось, что 13 клубов РПЛ рекомендовали РФС сохранить «Пари НН» в высшем дивизионе вместо «Химок», не получивших лицензию.

Нижегородцы финишировали на 13-м месте в РПЛ, впоследствии вылетев в стыках от «Сочи».

– Вы сказали, что проголосовали против того, чтобы оставить «Пари НН», потому что они вылетели по спортивному принципу. Кто, по вашему мнению, тогда должен занять место «Химок»?

– «Оренбург». Почему? 15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего».