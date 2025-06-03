В «Зените» объяснили, почему голосовали против сохранения «Пари НН» в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб не поддержал идею оставить «Пари НН» в высшем дивизионе.

Из числа участников Премьер-лиги были исключены 4 клуба, в том числе «Пари НН».

Нижегородцы финишировали на 13-м месте в РПЛ, впоследствии вылетев в стыках от «Сочи».

Сообщалось, что 13 клубов РПЛ рекомендовали РФС сохранить «Пари НН» в высшем дивизионе вместо «Химок», не получивших лицензию.

«Почему «Зенит» проголосовал против того, чтобы оставить «Пари НН» в РПЛ? Потому что они проиграли стыковую серию», – сказал Медведев.